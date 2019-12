Capodanno 2020: ecco cosa fare

Vuoi dare il benvenuto al nuovo anno con un nuovo Capodanno? Potresti partecipare a una Escape room Xmas Edition oppure noleggiare un tram per portare la tua festa in città. Un'altra idea può essere quella di organizzare uno Swap Party invitando i tuoi ospiti a portare con sé abiti e accessori da vendere e acquistare tra una portata e l'altra! Ma quale sarà il make up vincente per un nuovo capodanno. Eccolo in questo articolo dal titolo "Il giusto make up per Capodanno".