Capodanno 2020, le città in Europa e Italia dove festeggiare il nuovo anno

Il periodo di capodanno è l’occasione per concedersi qualche giorno di ferie. Se per alcuni stare a casa è il desiderio più ambito, per altri un piccolo viaggio può sembrare la soluzione migliore per staccare con la routine quotidiana.

Cosa c’è di meglio di una meta europea o di un week and alla scoperta delle bellezze italiane? Vediamo le migliori destinazioni in cui salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo.

Europa

Berlino

Le città europee sono tutte ricche di fascino e magia, ma tra le più gettonate che attira giovani e famiglie c’è Berlino.

Facile da raggiungere in aereo o treno, propone una vasta scelta di attività. La più gettonata è la festa in piazza che si svolge lungo la Strabe des 17 tra la Porta di Brandeburgo e la Colonna della Vittoria.

Imperdibili sono gli spettacoli pirotecnici, con i fuochi d’artificio visibili in diversi punti della città, tra cui anche i ponti panoramici come Modersohnbrucke e Oberbaumbrucke.

Per i giovani è possibile trascorrere la notte tra il 31 e il primo in numerose discoteche che caratterizzano la città.

Se si cerca una soluzione originale, è possibile prenotare la crociera sul fiume Sprea, a bordo di un battello, degusterete cibi tipici con sullo sfondo l’architettura della città illuminata dai fuochi d’artificio.

Parigi

Per i più romantici, che vogliono festeggiare un evento speciale o semplicemente trascorre del tempo con la dolce metà, Parigi è la metà per eccellenza.

Anche qui impossibile rinunciare al capodanno in piazza lungo gli Champs-Elysées, arricchito da musica, fuochi d’artificio e una parata in maschera. Parigi è un classico per chi vuole riscoprire la città sotto un’altra veste.

Una volta scoccata la mezzanotte ci si può spostare sotto la Torre Eiffel illuminata per l’occasione.

Per gli inguaribili romantici è possibile partecipare alla crociera sulla Senna, riscoprendo la città in versione notturna a bordo dei Bateaux-Mouches.

Se volete godervi uno spettacolo al caldo, potete andare nei locali simbolo della capitale francese. Tra questi c'è il Moulin Rouge che offre cena e spettacoli dal vivo o il Crazy Horse, che propone uno spettacolo di ballo. Per i giovani che vogliono sfruttare la notte del 31 ci sono le discoteche, nella zona degli Champs-Elysées, ma anche jazz club.

Londra

Tra le città europee anche Londra è tra le mete più richieste perchè offre tante possibilità e spettacoli. Tra questi il famoso è quello dei fuochi d'artificio vicino al Tamigi, nelle vicinanze della ruota panoramica London Eye, da cui si può ammirare il Big Ben illuminato a festa.

Chi vuole passare un capodanno meno convenzionale, può riunirsi a Trafalgare Square, e ascoltare musica all'aperto, mentre chi vuole festeggiarlo in un locale al chiuso c'è una vasta scelta di locali e discoteche.

Anche a Londra il Tamigi si trasforma in una magica location, grazie ai battelli potete trascorrere una serata in totale relax e ammirare le bellezze della città in attesa dello scoccare della mezzanotte.

Lapponia

Se amate i paesi del Nord Europa e impazzite per l'atmosfera natalizia, la Lapponia è il luogo in cui trascorrere il capodanno. Perfetto per gli amanti della neve e per le famiglie con i bambini, possono andare alla scoperta del villaggio di Babbo Natale. Foto con il simpatico vecchietto, escursioni in motoslitta o feste organizzate a tema renderanno magico l’ultimo dell’anno.

Se volete entrare nel nuovo anno in modo originale, potete partecipare alla pesca sul ghiaccio, visitare le fattorie delle renne o partecipare al cenone in stile finlandese.

Italia

Milano

Per chi vuole trascorrere l'ultimo dell'anno in Italia, Milano è tra le mete più ambite, perchè centro della movida e di locali alla moda.

Come tradizione Piazza del Duomo sarà teatro del consueto show all'aperto. Musica e intrattenimenti accompagneranno il pubblico verso la mezzanotte. Per chi cerca un contesto più raccolto anche Corso Sempione e Brera, o la zona dei Navigli sono perfetti per aspettare lo scoccare della mezzanotte.

Per chi vuole un capodanno più tranquillo può partecipare allo spettacolo del balletto alla scala o i mercatini di natale di Corso Vittorio Emanuele II, perfetto per la famiglia, grazie a luci e colori che lo renderanno unico.

I ragazzi invece possono trascorrere la notte all'interno delle discoteche del capoluogo lombardo.

Venezia

Per chi vuole uno scenario romantico rimanendo in Italia, Venezia è la meta più ambita.

La laguna si vestirà a festa con eventi culturali, concerti, festeggiamenti in Piazza San Marco, con gli immancabili fuochi d’artificio.

Come ogni anno La Fenice offrirà un concerto per accompagnarvi fino alla mezzanotte. Mentre il Casinò di Venezia, sarà teatro di festeggiamenti accompagnato da cibo gourmet, spumante accompagnato da giochi per chi ama sfidare la fortuna.

I più romantici potranno vivere un'esperienza indimenticabile in barca a Venezia, ammirando la laguna e gustandosi i fuochi d'artificio con Piazza San Marco sullo sfondo.

Bormio

La montagna è la meta più ambita a Natale, quindi perchè non farla diventare il luogo in cui accogliere il nuovo anno? Tra le tante mete quella preferita è Bormio. Gli sciatori esperti potranno partecipare alla tradizionale fiaccolata sulla neve, o godersi lo spettacolo rimanendo a bordo pista.

Se volete trascorrere la notte di San Silvestro in totale relax potete scegliere le terme di Bormio, con acque che hanno una temperatura compresa tra 37 e 40°C. Inoltre, i sali minerali vi permettono di avere una pelle splendida.

Per chi vuole il classico cenone o trascorrere la serata ballando, il Bormio offre una vasta scelta tra chalet di montagna in cui assaporare pietanze del posto e discoteche.

Preferite l'Europa o l'Italia? Vi piacciono di più mete romantiche o condividere con gli amici? In ogni caso l'importante è festeggiare l'arrivo del nuovo anno con le persone care.