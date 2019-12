Cosa regalare a Natale alla migliore amica

Decidere cosa regalare alle proprie amiche non è sempre facile, tanto meno se si tratta dell’amica del cuore.

Il trucco è scegliere qualcosa di bello, che rispecchi i suoi gusti e le sue passioni; quindi, non rimane che seguire i nostri consigli per trovare il regalo di Natale perfetto.

Idee regalo per l’amica fashion victim

Tutte abbiamo un’amica appassionata di moda e stile. Per lei scegliere il regalo giusto può sembrare un’ardua impresa; la soluzione è seguire le mode del momento e il gioco è fatto.

Tra i regali migliori segnaliamo le borse, dalle maxi shopper da sfoggiare di giorno alle clutch gioiello da abbinare con un outfit da sera.

Un’altra idea sicuramente apprezzata è un buono da spendere nel suo negozio d’abbigliamento preferito; anche un morbido maglione in cashmere oppure un cardigan dalla vestibilità over saranno regali molto apprezzati.

L’amica fashion victim non disdegna neanche le calze, basta optare per dei collant particolari, meglio se con applicazioni shining perfetti per Capodanno.

Idee regalo per l’amica beauty addicted

Se la tua amica è un guru della skincare, il consiglio è di puntare su trattamenti estetici per il viso e il corpo.

Un’altra idea carina sono le beauty box con tutto l’occorrente per prendersi cura della pelle, dalle maschere viso biologiche ai sieri antiage, passando per le creme fino agli scrub purificanti.

Molto apprezzati anche i set per la manicure fai da te, oppure, gli epilatori laser.

Se vuoi puntare sul classico, invece, opta per un profumo, l’importante è conoscere esattamente la fragranza preferita.

Idee regalo per l’amica sportiva

La tua amica è un’aspirante fitness influencer? Non rinuncia mai alla sua sessione di allenamento? Bene, per lei il regalo perfetto sono delle nuove sneakers, oppure un borsone da palestra, o ancora un bel paio di leggins con top abbinato.

Tra le proposte tech, l’amica sportiva apprezzerà sicuramente lo smartwatch con cardiofrequenzimetro e contatore di calorie.

Idee regalo per l’amica che sta cambiando casa

Se la tua amica si sta trasferendo o sta ristrutturando casa, il regalo di Natale non potrà che essere qualcosa di utile a tema arredamento.

Se ama stare tra i fornelli un’idea regalo può essere un frullatore, un estrattore oppure un robot da cucina.

Se il tuo budget è limitato punta su un set di candele o profumatori per ambienti di design, oppure, un set di calici da vino con decanter, o ancora una lampada particolare da posizionare in salotto.