I colori e gli addobbi per rendere magico il luogo di lavoro

L’ufficio o il posto di lavoro per molti è divento come una seconda casa. Infatti, la maggior parte del tempo la trascorriamo in compagnia dei nostri colleghi.

Quando arriva il periodo natalizio, per quanto amiamo il nostro lavoro, ci viene voglia di addobbarlo e diffondere la magia del Natale tra le scrivanie e le scartoffie.

Per andare a lavoro volentieri e rendere la stanza accogliente non possiamo fare a meno delle decorazioni.

Scrivanie, mensole e finestre sono pronte ad accogliere gli addobbi a tema, rendere l’atmosfera magica e scaldare il cuore del collega Grinch.

Vediamo alcune idee per rendere il luogo di lavoro all’altezza del Natale.

Come decorare la scrivania

La scrivania è il cuore pulsante del nostro lavoro. Seduti dietro al pc portiamo avanti le nostre attività e per sentirci a casa e a nostro agio, inconsapevolmente la riempiamo di piccoli accessori che rappresentano la nostra personalità.

Quindi il periodo delle feste è l’occasione giusta per renderla speciale senza strafare. Bastano pochissimi elementi, per darle un aspetto gioioso e stimolare la creatività.

Immancabile è un alberello di natale, piccolo o nella versione in legno, sarà di sicuro impatto. Se amate particolarmente questo materiale naturale, potete scegliere casette che ricordano le baite di montagna. In alternativa potete creare delle piccole composizioni con pigne spruzzate di neve e rametti di vischio, perfetto per portare un pizzico di fortuna sul lavoro.

Se amate la cancelleria e siete pieni di penne, potete prendere un barattolo di vetro, aggiungere un fiocchetto con stampa quadrettata e incollare un adesivo con la scritta Merry Christmas e in pochi minuti avrete una decorazione semplice, ma di sicuro effetto.

Le luci sono il simbolo del Natale, allora per illuminare la scrivania potete scegliere delle candele a Led o delle piccole lanterne che diventano un elemento decorativo anche da spente.

Se siete golosi e amate cucinare, potete prendere una scatola a tema natalizio e riempirli di cioccolatini, mini panettoni o di biscotti allo zenzero fatti con le vostre mani. Un modo per fare una piccola pausa con i vostri colleghi.

Se siete in totale mood natalizio potete rivolgere una piccola attenzione anche alla sedia. In commercio ci sono tanti rivestimenti in tessuto con richiami a renne, pupazzi di neve o al simpatico volto di Babbo Natale, che portano un pizzico di allegria soprattutto quando il lavoro si fa intenso.

Come decorare le pareti

Di solito le pareti dell’ufficio, soprattutto se di piccole dimensioni, sono occupate da cassettiere e scaffali in cui conservare i documenti, quindi lo spazio a disposizione è ridotto.

Spesso, però, ci sono anche delle lavagne magnetiche, per alcuni giorni può diventare la vostra tela bianca su cui realizzare le vostre decorazioni. Potete applicare sul perimetro dei festoni, le ghirlande o una catena di luce pronta ad illuminare le scritte natalizie.

Per festeggiare in pieno tutto il periodo delle feste, compresa la Befana, potete appendere ai festoni piccole calze in cui mettere giornalmente alcuni regalini o cioccolatini per i vostri colleghi.

Se avete ampie finestre, potete relegare un angolino ad adesivi o sticker con fiocchi di neve per un risultato elegante e non eccessivo.

Albero di Natale

Il simbolo per eccellenza del Natale è l’albero, ma spesso non si ha lo spazio sufficiente. Questo non vuol dire rinunciare, semplicemente adattarlo alle nostre necessità. Ci sono alberi di Natale per scrivania, in tessuto, legno e vetro da decorare con mini palline colorate e lucine led.

Se avete spazio sulla lavagna, potete usare una catena di luci e sagomarla a forma di albero, lo stesso vale se usate un cordoncino di juta. Per dargli un tocco in più al posto delle palline, potete usare i magneti a tema natalizio, pronti a fermare fogli colorati su cui voi e i vostri colleghi avete scritto dei piccoli pensieri e auguri.

Se non avete spazio sulla lavagna allora potete usare i davanzali della finestra su cui potete mettere un piccolo albero o una stella di Natale, poggiati su un runner natalizio, li potete circondare di candele a led, lanterne o pacchettini se con i vostri colleghi vi scambiate i regali.

Pronti a rendere il vostro ufficio natalizio? Non vedete l’ora di diffondere lo spirito delle feste tra i vostri colleghi? Basta seguire questi piccoli consigli e andare a lavoro sarà più divertente.