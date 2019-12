Ma…che giorno è Capodanno?

Winter is coming...e il Capodanno sulla neve è alle porte. Ma nei giorni di festa ci si può divertire anche senza sciare perchè quello che conta è passarlo in famiglia, ben saldi alle tradizioni del "Natale con i tuoi". Ma sarà così anche nel resto del mondo? Dalla Cina alla Thailandia, passando per India, Cambogia, Iran, Corea e Bali. 7 tradizioni per un buon capodanno in 7 periodi dell'anno differenti: eccoli tutti in questo video...