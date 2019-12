Idee regalo beauty per Natale 2019

Natale è un momento di magia da trascorrere con le persone care; ma è anche lo scricchiolio della carta regalo, che crea grande aspettative sia nei grandi sia nei più piccoli.

Se siete ancora alla ricerca del regalo perfetto per l’amica, la sorella o la mamma, siete capitati nel posto giusto perché oggi vogliamo darvi tante idee regalo beauty per un Natale all’insegna della skincare.

Idee regalo make up

Tra i regali di Natale più richiesti e gettonati troviamo gli accessori make up, con cui poter realizzare il trucco perfetto da sfoggiare durante le feste.

In questo caso, la scelta è davvero ampia perché potete optare per singoli accessori come lipstick, mascara, correttori, ombretti e fondotinta, oppure scegliere palette dedicate esclusivamente al make up occhi, viso o contouring.

Intramontabili sono le trousse, ossia veri e propri scrigni all’interno dei quali è racchiuso tutto l’occorrente per realizzare un make up pazzesco.

Idee regalo skincare

Oltre al trucco è importante prendersi cura della pelle, utilizzando prodotti specifici e professionali.

Un regalo super apprezzato dalle donne è, ovviamente, tutto ciò che concerne la skincare; quindi, per Natale 2019 via libera a maschere, creme per proteggere la pelle dal freddo, sieri viso antiage e lozioni idratanti.

Per chi ama il biologico, un’idea regalo possono essere i prodotti green, formulati con ingredienti naturali, ecobio e certificati cruelty free.

Accessori beauty per Natale 2019

Ultimi ma non meno importanti sono gli accessori per la beauty routine, dalle piastre per capelli agli epilatori a luce pulsata, passando per gli asciugacapelli e i silk épil, fino ai kit completi per la manicure fai da te.

In tema di prodotti beauty, segnaliamo per le appassionate di make up anche dei kit di pennelli professionali, oppure i piegaciglia, o ancora gli accessori per massaggiare ed esfoliare il viso.