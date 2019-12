Cosa regalare alla suocera per Natale

A Natale siamo tutti più buoni e, quindi, anche la suocera merita di trovare un dono sotto l’albero.

Ma qual è il regalo ideale per la mamma del proprio marito o compagno? Se tra di voi c’è un buon rapporto di stima e fiducia, il consiglio è cercare qualcosa in linea con i suoi gusti ed esigenze.

In caso contrario, invece, potete farvi consigliare dal vostro partner; chi meglio di un figlio può conoscere la propria mamma?

Regali di Natale tradizionali per la suocera

Iniziamo con i regali tradizionali, adatti soprattutto alla suocera ”tutta di un pezzo”, con cui avete un rapporto molto formale.

Il suo profumo preferito, oppure una cornice in argento dove porre la foto dei nipoti, un bel libro da scegliere fra i grandi classici della letteratura, o ancora un servizio da tè o altri piccoli elettrodomestici per la casa, come un frullatore a immersione o una macchina per il caffè.

Regali di Natale per la suocera moderna

Se vostra suocera è una donna giovanile, sempre alla moda e con la quale siete riuscite a instaurare un rapporto affettuoso e confidenziale, allora la scelta del regalo sarà sicuramente più semplice.

Potete optare per una gonna midi plissettata da abbinare a un morbido cardigan, oppure, una borsa da tutti i giorni, o ancora un buono per un trattamento estetico.

Per trascorrere del tempo di qualità, potete regalarle una giornata alle terme da condividere insieme.

Se la mamma di vostro marito è una donna moderna, un’idea regalo per Natale è un nuovo smartphone, mentre se ama leggere un kindle è il dono perfetto da mettere sotto l’albero.

Regali di Natale per la suocera sportiva

Se vostra suocera è una tipa giovane e sportiva, avete l’imbarazzo della scelta.

Un’idea regalo sicuramente apprezzata è il borsone da palestra con numerose tasche e scomparti, oppure, un nuovo paio di sneakers ideali per il fitness.

Un'altro presente da mettere sotto l'albero potrebbe essere uno smartwatch, un nuovo set con asciugamani, top e leggings per la palestra, o ancora un buono da spendere nei negozi dedicati allo sport, con cui sicuramente la farete felice.