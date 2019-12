Make up Capodanno: idee e consigli per un trucco glamour e scintillante

A Capodanno la parola d’ordine è luminosità, quindi, osate e non ve ne pentirete.

Il make up per festeggiare l’inizio del nuovo anno deve essere sparkling e scintillante, deve lasciare tutti senza fiato, deve sorprendere e catturare lo sguardo.

Via libera a glitter, non solo sugli occhi ma anche sulle labbra, senza però dimenticare di dare luminosità al viso applicando un velo di illuminante.

Ecco alcune idee per realizzare un bellissimo make up per Capodanno.

Trucco occhi per Capodanno

Il 31 dicembre è la notte più attesa dell’anno, per festeggiare in compagnia di amici e parenti, a casa o in piazza a suon di musica e buon cibo.

Ma come truccarsi a Capodanno? Il focus saranno gli occhi e lo sguardo; quindi, una volta realizzato il trucco viso, applicate un primer occhi e subito dopo un ombretto scintillante.

Tra i colori più adatti consigliamo l’oro, il bronzo, lo smokey eyes sui toni del grigio, e il viola un po’ sfumato e magari con glitter per rendere lo sguardo ancora più magnetico.

Potete applicare anche un filo di eyeliner, oppure, soltanto il mascara allungante.

Evitate la matita nella rima interna, meglio invece applicare un velo di ombretto sfumato.

Trucco labbra per Capodanno

Per quanto riguarda le labbra, il make up dipende da come si truccano gli occhi.

Se avete osato con lo sguardo, è meglio restare sobri sulle labbra applicando solo un gloss pastello, magari effetto rimpolpante.

In caso contrario, invece, potete osare con un rossetto rosso fuoco, oppure un lipstick effetto glitterato.

Make up viso per Capodanno

Il trucco viso per Capodanno deve essere realizzato in modo ineccepibile.

La prima cosa è idratare la pelle e poi applicare un primer, per creare una base trucco perfetta.

Dopo di che passate al fondotinta, l’importante è non esagerare per non creare l’effetto maschera; subito dopo vi consigliamo un po’ di correttore, per eliminare tutte le piccole imperfezioni.

Completate il tutto con un blush pescato o rosato, e dell’illuminante da applicare leggermente sulle guance e sulla zona T.