Trucco di Natale: il make-up adatto ad ogni stile per essere perfette durante il pranzo del 25

Le feste sono entrare nel vivo, avete addobbato casa con decorazioni fai da te, avete già il menù del 25 e le idee chiare su come apparecchiare la tavola.

I regali per la mamma, per il vostro lui e i vostri cari sono già sotto l’albero? Allora non vi resta che rilassarvi e dedicare del tempo a voi stesse.

Se avete già deciso l’outfit del 25 e della vigilia, non vi resta che completarlo con il make up.

Il trucco natalizio non è da sottovalutare, deve resistere allo scambio dei regali, agli auguri e farvi sentire belle e irresistibili.

Avete paura di osare? Pensate di non essere brave con ombretti, pennelli e matite? Niente paura, abbiamo per voi una serie di consigli per realizzare il trucco perfetto in base allo stile.

Classico, vintage o super sexy, anche le meno esperte potranno sentirsi irresistibili durante la festa più importante dell’anno!

Make up per naturale

Natale è il periodo dell’anno in cui è possibile osare, ma questo non vuol dire abbandonare lo stile nude che vi contraddistingue.

Lo sguardo è la parte più importante, quindi bisogna iniziare da lì. Per ottenere un risultato naturale, scegliete l’ombretto in base al colore dei vostri occhi.

Quelli marroni, si sposano bene con tinte calde dal nocciola al tortora, per un effetto super naturale. Anche per quelli azzurri bisogna usare la regola della sobrietà, ma con colori caldi come pesca e bronzo per impreziosire lo sguardo. Gli occhi verdi sono perfetti con palette sui toni del rosato.

Per uno sguardo seducente anche con il trucco nude, il mascara non deve mancare, una passata e in un attimo sarete irresistibili.

Il viso, deve rimanere naturale, ma deve essere illuminato, quindi via libera al correttore sui toni madreperla e al fondotinta dalla texture morbida.

Per finire, in una giornata importante come il Natale, il rossetto nude può essere sostituito dal gloss rosato o ciliegia per dare luce e far brillare le labbra.

Make up elegante

Il trucco da giorno può essere sfoggiato per un pranzo in famiglia. Questo non vuol dire avere un aspetto semplice, anche con poco si può ottenere un effetto elegante.

Per un make up un po' retrò potete applicare sull'intera palpebra un ombretto chiaro sui toni del pesca, beige o rosa. Per rendere tutto più raffinato l'eyeliner è la vostra arma segreta. Applicatelo su tutta la lunghezza facendo attenzione a creare una piccola "codina" che va verso l'alto. L'effetto allungato del “flick eye”, vi regalerà un aspetto chic alla Audry Hapburn. Non resta che applicare il mascara per completare il trucco occhi.

Il tocco finale per rendervi ancora più glam? Il rossetto. La tonalità deve essere scelta con cura, e in alcuni casi può richiamare uno degli accessori. Se il rosso vi sembra troppo, potete scegliere un rossetto mat color ciliegia o prugna ed essere eleganti in ogni occasione.

Make up classico

Il make up tipico del giorno di Natale si compone di eyeliner nero e rossetto rosso. Un trucco fatto alla perfezione si concentra sulle labbra o sugli occhi.

Per richiamare i colori del Natale, il rossetto rosso è un must sia in versione matte che glossy. Questo trucco sta bene su ogni abito e con ogni pettinatura.

Se non siete molto esperte con l’eyeliner liquido, potete usare la versione in gel o un ombretto nero da sfumare leggermente alla fine per ottenere l'effetto "gatta" in pochi secondi.

Per completare il trucco basta un po' di terra con cui realizzare un contouring leggero e una spennellata di blush naturale e sarete perfette!

Make up sexy

Natale è il periodo dell'anno adatto per osare e il trucco permette di avere un look diverso in occasione delle feste.

Se volete puntare tutto sugli occhi lo smokey eyes è la scelta perfetta che non passerà mai di moda. Ci sono diverse varianti, quella più leggera a quella più intensa, dovete decidere solo quanto volete essere seducenti.

Per farlo a regola d'arte applicate uno strato di primer sugli occhi. Successivamente lungo l’attaccatura delle ciglia fate una linea con la matita e sfumatela bene. Applicate l'ombretto, dello stesso colore della matita e stendetelo con cura.

Se volete dare tridimensionalità potete scegliere due tonalità di ombretti, una scura e una più chiara, da applicare dal centro della palpebra da sfumare verso l'esterno. Per definire lo sguardo applicate una matita nella rima inferiore, sia dentro che fuori. Infine, completate con abbondante mascara.

Il vostro punto di forza sono le labbra? Allora truccate gli occhi con un make up leggero e osate con il rossetto. Il trucco ideale? L'ombré vi regalerà un aspetto super sexy e un po' retrò.

Per un risultato impeccabile le labbra devono essere idratate, quindi potete prepararle con delle maschere o con il burro cacao. Quando saranno ben morbide e prive di pellicine munitevi di cipria, matita, rossetto a lunga tenuta e l'immancabile pennellino.

Con la matita, di un tono più scuro rispetto al rossetto, disegnate il contorno labbra concentrandovi sugli angoli della bocca. Sfumatela con un pennellino partendo dall’esterno verso il centro. Nella parte centrale, applicate il rossetto sfumando con le dita o il pennellino per integrarlo con il primo. Tamponate con carta velina su cui mettere uno strato di cipria per fissare il risultato.

Anche se il rosso è un must have, potete usare altre colorazioni come il prugna o il bordeaux.​



Make up scintillante

Se non volete passare inosservate e volete un trucco in pieno stile natalizio, quello scintillante è la scelta che fa per voi. Della base allo sguardo ogni prodotto è pensato per un effetto luminoso.

Per ottenere un effetto wow bisogna dedicare le giuste attenzioni alla base. Una volta applicato il primer, stendete il fondotinta liquido con un pennello e il fard in crema sugli zigomi. Per fissare il trucco e avere una lunga durata usate la cipria luminosa e l’illuminante.

Anche per quanto riguarda questo tipo di di make up, lo smokey è immancabile, ma in questo caso meglio usare i colori metallici. I colori adatti alle feste sono il rame, il borgogna e lo champagne. Il mascara waterproof per ciglia incurvate darà profondità allo sguardo e vi farà sentire una vera diva!

Sulle labbra il rossetto rosso è immancabile, in questo caso deve essere scelto matte, perché anche se è bene risplendere, meglio bilanciare il make up. Ora non resta che applicare i glitter nei punti luce e sarete pronte a sfoggiare il vostro look durante la cena della vigilia.

Avete scelto il il trucco che fa per voi? Quale preferite quello classico o quello sexy? Non vi resta che scegliere quello adatto alla vostra personalità e godervi la serata in compagnia dei vostri cari.