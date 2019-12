Come vestirsi a Capodanno: i consigli per lei per essere trendy

La notte di San Silvestro è l'occasione giusta per divertirsi e per osare con il trucco e con l'outfit. Se a Natale avete sfoggiato il look e il make up migliori, non vuol dire che la notte del 31 non potete fare lo stesso.

Long dress, paillettes, abiti sui toni del rosso o dell'oro, ogni abbinamento serve a valorizzare e a farvi sentire a vostro agio durante la notte più importante dell'anno.

Pronte a scegliere l'abbigliamento che vi farà sentire irresistibili la notte di San Silvestro? Ecco le nostre proposte adatte ad ogni occasione.

Outfit per un party

Per chi ama le feste, la notte del 31 è impossibile non partecipare ad un party. Per non passare inosservate ed essere in pieno mood con la notte più attesa dell'anno i lustrini e le paillettes sono un must have.

Se il long dress è perfetto per chi vuole avere un tocco raffinato ed elegante, il mini dress non può mancare nell'outfit di chi vuole essere sexy e lasciare tutti a bocca aperta.

Per completare il look le scarpe devono sposarsi con l'abito, la scelta migliore sono dècolletè tono su tono che si abbinano alla nuance del vestito.

Il tocco finale è la clutch o una miniaudiere perfette per avere l'indispensabile a portata di mano, ma che vi lascia libere di scatenarvi in pista.

Outfit per il ristorante

Se avete scelto di trascorrere l'ultimo dell'anno al ristorante con il vostro lui, allora potete scegliere un look raffinato e comodo allo stesso tempo.

Se volete fargli girare la testa con uno stile super sexy allora puntate su una jupsuits total black, con scollo sulla schiena, per un effetto vedo non vedo.

Se volete un abbigliamento un po' più semplice potete optare per pantaloni o jeans neri dal taglio a sigaretta. abbinati ad una camicia bianca e un paio di stivaletti sarete chic ed eleganti.

Per rendervi all'altezza della serata, puntate tutto sugli accessori con bracciali e orecchini rigorosamente gold o con pietre trasparenti o cristalli. Per completare il look non potete rinunciare alla borsa a tracolla con catenina dorata.

Outfit per una serata fuori

Per chi vuole festeggiare l'addio all'anno vecchio in compagnia di amici in piazza, in una città europea o italiana, meglio coprirsi senza rinunciare all'eleganza.

La soluzione ideale è scegliere il completo giacca pantalone per uno stile chic e raffinato.

Se, invece, volete sfidare le temperature invernali potete osare con un blazer dress. La giacca dal taglio sartoriale è lunga come un mini dress. Dovete scegliere solo il colore che fa per voi. Per completare il look e mantenervi al caldo potete optare per un paio di cuissardes, gli stivali che arrivano sopra le ginocchia.

Il tocco finale? Non potete fare a meno della mini bag facile da sfoggiare.

Outfit a casa di amici

Se avete deciso di trascorrere la serata a casa di amici, anche se l'ambiente è familiare, non vuol dire mettere da parte stile ed eleganza senza esagerare.

Il compromesso perfetto è una gonna plissettata sui toni del vinaccio o del prugna o con paillettes sul nero, completata da una blusa nei colori pastello come il rosa cipria.

A completare il look bastano un paio di décolleté total black, un passepartout per ogni occasione.

Outfit a casa

Per chi è alla ricerca di tranquillità e di una serata in totale relax, la scelta di trascorrere San Silvestro a casa è perfetta. Questo non vuol dire infilarsi una tuta e una felpa, ma si può essere glam anche rimanendo a casa.

Basta una gonna sui toni metallizzati e un pullover nero è serate super chic. In alternativa potete indossare un vestito sui toni dell'oro e dell'argento e per essere comode senza rinunciare all'eleganza, potete indossare un paio di stivaletti con tacco comodo.

Il cappotto per completare il look

Se il vestito è il protagonista della serata, non dobbiamo dimenticare che a dicembre le serate sono fredde e quindi la scelta ideale è il cappotto.

Il capospalla riesce a completare un outfit elegante o a dare carattere ad uno stile casual. Il modello maschile è perfetto se avete scelto un look meno impegnativo.

Quello con cinta in vita è il completamento ideale per un outfit elegante, poi se non volete passare inosservate e avere uno stile grintoso un cappottino in ecopelliccia è immancabile la sera di San Silvestro.

Preferite i pantaloni o le gonne? Avete uno stile bon ton o sexy? Basta seguire i nostri consigli e la sera di capodanno non passerete di sicuro inosservate.