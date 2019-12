5 regali economici ma di grande effetto da fare a Natale

Chi l’ha detto che a Natale bisogna fare soltanto regali costosi? Chi ha un budget limitato può riuscire a fare regali economici sì, ma sempre di grande effetto.

Se quest’anno hai intenzione di fare piccoli doni, non c’è bisogno di ricadere sempre sul solito banale pigiama in flanella o sui calzini natalizi, perché vi sono tante soluzioni low cost ma dall’effetto wow assicurato. Scopriamole insieme.

libri antistress da colorare: un regalo semplice ma divertente ed efficace come rimedio allo stress. Si tratta di libri da colorare per adulti estremamente curati nei dettagli, in grado di stimolare la logica, la creatività e le emozioni, allontanando i pensieri negativi.

spazzolino elettrico: l’accessorio ideale per prendersi cura della propria igiene orale. Un regalo economico, ma super utile e mai banale, soprattutto nella sua versione da viaggio.

mouse senza fili: per gli appassionati di tecnologia il regalo di Natale perfetto può essere un mouse senza fili, meglio se ambidestro, dal design ergonomico e dall’impugnatura in gomma per il massimo comfort.

un frullatore: idea regalo perfetta per chi ama cucinare; il frullatore classico o a immersione è ideale per la preparazione di diverse pietanze e bevande a base di frutta. Scegliete un modello con velocità regolabile e lame rigorosamente in acciaio inox.