I regali per stupire e far felice il proprio lui

Il Natale si avvicina e come ogni anno arriva il momento tanto temuto: fare il regalo alla vista dolce metà.

Anche se pensano di essere facili da accontentare, in realtà mariti, fidanzati ma anche figli e fratelli, non sono affatto semplici e spesso trovare un regalo per loro diventa una vera e propria impresa.

Le cose si complicano se state insieme da molto tempo e pensate di avergli regalato già tutto. Che sia un amante dello sport o un appassionato di tecnologia, basta prendere spunto dai suoi hobby preferiti e l’idea per il regalo arriverà.

Avete bisogno di un piccolo aiuto? Ecco alcuni consigli per farlo felice durante il pranzo del 25.

Per gli uomini sportivi

Non si separa mai da tuta e scarpe da ginnastica? Non vede l’ora si provare l’ultimo sport di tendenza? Allora le idee per accontentare un vero sportivo sono tante.

Per permettergli di avere sotto controllo i progressi durante l’allenamento, un’idea utile può essere uno smartwatch, che calcola anche la frequenza cardiaca. In alternativa potete pensare anche ad un borsone o ad uno zaino in cui poter mettere in ordine tutta l’attrezzatura, accessori che possono essere usati anche dagli appassionati di viaggi.

Se è amante degli sport invernali potere scegliere gli accessori da sci e concedervi un piacevole fine settimana sulla neve.

Per i super tifosi, invece, un’idea regalo potrebbe essere la maglia della squadra di calcio preferita o una felpa, per sentirsi come il giocatore che tanto ama.

Per gli uomini che amano la tecnologia

Se il vostro lui è appassionato di tecnologia, difficile sbagliare regalo. Ogni pensiero lo farà contento e gli permetterà di informarsi sulle ultime uscite tech.

Tra i più gettonati c’è la stampante digitale per foto, come la HP SPROCKET. Piccola e maneggevole, è grande come uno smartphone, gli permetterà di stampare tutte le immagini fatte insieme, in pochi secondi.

Se ama la musica allora potete pensare alle cuffie wireless o agli altoparlanti Bluetooth. Sempre più diffusi e amati dagli appassionati di musica permettono di ascoltare il loro cantante o band preferita in ogni angolo della casa con una qualità medio alta.

Per un regalo davvero indimenticabile, potere puntare su un drone con fotocamera per farlo volteggiare in aria e scattare foto meravigliose.

Se ama prendersi cura di sè stesso

Se il vostro compagno o marito passa più tempo di voi davanti allo specchio, allora un regalo a tema beauty è perfetto. Un kit per prendersi cura della propria pelle è immancabile sotto l’albero, come il profumo con la sua fragranza preferita o una giornata alla spa da trascorrere insieme per rilassarvi.

Per i ragazzi che non hanno resistito al fascino della barba lunga, regalategli un set con l’indispensabile. Un pratico borsello con all’interno il pettine per la barba, la spazzola in setole di cinghiale, le forbici per regolarla, il rasoio, e tutti quegli accessori che gli consentono di prendersi cura della sua barba.

Per chi ama la cucina

Se il vostro fidanzato è appassionato di cucina e ama stare dietro ai fornelli potete regalargli un robot da cucina o un set di coltelli, perfetto per preparare deliziosi manicaretti.

Se invece è negato, ma è goloso, il regalo da mettere sotto l’albero è una cena in un ristorante stellato o in un posto panoramico.

Per gli appassionati di moda e delle ultime tendenze

Se la vostra dolce metà è attenta allo stile ed è alla ricerca di abiti all’ultima moda, non dovete fare altro che consultare le ultime tendenze in fatto d’abbigliamento e di sicuro lo farete contento. Maglioni, camicie o giacche non dovete fare altro che scegliere la taglia e la mattina di Natale avrà una sorpresa meravigliosa.

Se il vostro lui è anche una persona ironica allora potete puntate su boxer o calzini a tema natalizio. In alternativa potete pensare a t-shirt con scritte divertenti o con il logo della serie preferita.

Per ogni ragazzo

Per stupirlo potere regalargli un set per preparare cocktail o la birra artigianale da fare assaggiare ai suoi amici quando organizza aperitivi o cene.

Un’altra idea è quella di regalargli qualcosa di personalizzato, con un particolare che ricorda la vostra storia o la vostra famiglia. Tazze, portachiavi o cover per telefonini, c’è l’imbarazzo della scelta e di sicuro conquisterà anche il meno romantico dei compagni.

Avete scelto il regalo per far contenta la vostra dolce metà? Per rendere la mattina di Natale indimenticabile e riempire di gioia il vostro compagno, non vi resta che prendere spunto da queste idee regalo.