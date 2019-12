I regali di Natale per stupire ed emozionare la mamma 

La mamma è la persona che ci aiuta, ci sta sempre vicino e ci capisce con un semplice sguardo.

Attenta e premurosa merita tutto il nostro affetto e se vogliamo dimostrarglielo con un regalo, Natale è l’occasione giusta per farlo.

Scegliere il dono che possa farla contenta non è difficile, basta comprarlo in base ai suoi gusti e sarà contenta, perché sa che è stato fatto con il cuore.

Volete un aiuto in più? Ecco alcuni consigli adatti ad ogni tipo di mamma.

Abbigliamento e accessori

Ogni donna ama vestirsi e avere un outfit impeccabile, la mamma non è da meno.

Se volete farle un regalo importante potete scegliere un cappotto o una giacca a vento che la terranno al caldo durante l’inverno. In alternativa potete optare per un cardigan nel suo colore preferito.

Se è una donna elegante e non lascia nulla al caso nel suo look il foulard darà un tocco di classe al suo abbigliamento.

Se preferisce gli accessori, una shopper capiente le permetterà di avere l’indispensabile sempre con sè.

Anche un bracciale con charms dedicato a lei e al vostro legame è un’idea che le farà di sicuro piacere è la emozionerà.

Se ha gusti classici, gli orecchini di perle sono un must have che la faranno sentire elegante e a proprio agio in un attimo.

Per le amanti dei viaggi un trolley da mettere in stiva o un beauty da viaggio non può mancare sotto l’albero.

Bellezza e cura del corpo

Prendersi cura della propria bellezza è l’obbiettivo di ogni donna e vale per tutte le età, la mamma non può essere da meno.

Con i kit pensati per pelli mature potrete regalarle coccole di benessere comodamente a casa. Scrub, creme antiage e maschere illuminati le permetteranno di prendersi cura di sè stessa.

Per concederle dai momenti di relax un set di bombe da bagno o saponette a forma di deliziosi cupcake le faranno staccare la spina e ricaricare le energie dopo una settimana di lavoro.

In alternativa potete pensare ad una Smartbox, con un piacevole soggiorno alle terme o in una Spa, magari da fare in compagnia per passare del tempo con lei.

Se tiene particolarmente ai capelli e li preferisce sempre in ordine, potete pensare a bigodini termici o ad una piastra in ceramica.

Per completare il look un set di pennelli o una palette per il trucco sono perfetti.

Se ama lo sport

Se vostra madre è una donna dinamica e ama mantenersi in forma con l’attività fisica, potete regalarle un completo in base all’attività che svolge come pilates, yoga o corsa. Se ama questo sport allora potete completare il regalo con un paio di scarpe da runner.

Per controllare i progressi potete pensare ad un braccialetto activity tracker che le dirà quanti passi ha fatto, la qualità del sonno e le permetteranno di monitorare il battito cardiaco.

Per le amanti della cucina

Molte mamme amano mettersi dietro ai fornelli e preparare i piatti preferiti dei loro cari.

Uno dei regali più classici è il grembiule, con ricamata la scritta “I love mom” di sicuro le riempirà il cuore di gioia.

Se volete un regalo utile e pratico, potete prenderle una bilancia da cucina o un frullatore ad immersione.

Per un regalo più importante potete optare per una planetaria, una friggitrice o la macchina per preparare il caffè fragrante ogni giorno.

Se volete farle iniziare la giornata con una coccola e le giuste energie, il bollitore, il tostapane o l’estrattore le permetteranno di iniziare la giornata in modo sano.

Per aiutarla con le pulizie

La mamma deve essere coccolata in ogni momento della giornata e per aiutarla anche quando non possiamo, un regalo può essere un’aspirapolvere senza fili, una lavapavimenti o un robot aspirapolvere che pulirà casa mentre lei è comodamente seduta sul divano a guardare il film che le avete regalato!

Regali per il tempo libero

Leggere permette di perdersi in fantastiche avventure o storie romantiche, se vostra madre non riesce a stare lontano da un buon libro, ma è sempre in giro, una soluzione è il lettore e reader, che può contenere al suo interno centinaia di libri con un peso ridotto.

Se le piacciono le serie tv potete regalarle il cofanetto della sua serie preferita, ma anche un film che parla del rapporto madre figlio da vedere in sua compagnia per trascorrere un pomeriggio piacevole.

Se ama la musica potere regalarle un giradischi o un vinile del suo artista preferito.

Per una mamma tecnologica

Se vostra madre è sempre connessa e non può fare a meno della tecnologia potere regalarle un computer o un tablet che può portare sempre con sè comodamente in borsa. Se invece, è sempre piena d’impegni potete optare per un’agenda elettronica. In un attimo controllerà tutti gli appuntamenti della giornata senza correre il rischio di arrivare in ritardo.

Per un regalo meno impegnativo potere scegliere un auricolare Bluetooth, ma anche una cover per lo smartphone o il tappetino da mouse personalizzato con una dedica i una frase.

Regali per tutte le mamme

Se volete andare sul sicuro e scegliere un pensiero che di sicuro le farà piacere, potete optare per un set tisaniera con tazza.

Se è particolarmente freddolosa, invece, potete scegliere un plaid o la coperta con le maniche, così sarà al caldo anche nelle giornate più fredde.

Per farle sentire tutto il vostro affetto e ricordare i bei momenti trascorsi insieme, potete scegliere una cornice digitale. Un regalo prerfetto che di sicuro la emozionerà.

Avete scelto il regalo da fare a vostra madre? È una persona sportiva o amante della cucina? Qualsiasi sia il vostro pensiero l’importante è farlo con il cuore per farla sentire amata.