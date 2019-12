Regali di Natale per bambini: idee e consigli in base all'età

Natale è la festa più attesa e amata dai bambini. Scartare i regali è per loro un rituale magico, divertente e assolutamente imperdibile.

Ma cosa regalare ai vostri bambini per Natale? Qual è il regalo migliore in base all’età?

Se siete alle prese con questi dubbi e siete ancora alla ricerca del presente per i vostri figli e nipoti, seguite la nostra guida all’acquisto del regalo di Natale per bambini a seconda delle diverse fasce d’età.

Regali per bambini da 0 a 6 mesi

I neonati non hanno bisogno di tanti giochi, ma principalmente di stimoli verso il mondo esterno.

Tra i regali di Natale segnaliamo i doudou, piccoli e morbidi peluche adatti ai nuovi nati, oppure i carillon con musiche rilassanti, i sonagli, i giochi tattili in stoffa colorata, fino alle palestrine perfette per i bimbi da 5 a 6 mesi di vita.

Regali per bimbi dai 6 ai 12 mesi

Per i bimbi che hanno cominciato lo svezzamento e riescono a stare seduti, gattonare o addirittura camminare è bene puntare su quei giochi volti alla coordinazione motoria, come i carretti per i primi passi.

Bellissimi anche i giochi in legno, le bambole e i peluche interattivi, e gli immancabili libri sia in stoffa sia pop-up.

Regali di Natale per bambini dai 12 ai 18 mesi

In questa fase i bambini sono curiosi e vogliono scoprire sempre di più il mondo che li circonda; quindi, tra i regali di Natale vi consigliamo di optare per piccole costruzioni, giochi in legno da impilare, le altalene da esterno, i tricicli e i cavalli a dondolo, dal mood vintage ma sempre molto apprezzati dai più piccoli.

Regali per bimbi dai 2 ai 3 anni

I bimbi di due e tre anni sono piccoli e incontenibili esploratori, sempre alla ricerca di stimoli e novità.

Tra i regali di Natale più belli e apprezzati troviamo le biciclette con le rotelle, tende per giocare agli indiani, puzzle dei cartoni animati, libri da grandi con immagini da colorare, lavagne dove dare libero sfogo alla fantasia, macchine telecomandate, trenini su rotaie e postazioni lavoro, come la cucina con il set di mini pentole e frutta da tagliare.

Detto questo non vi resta che correre alla ricerca del regalo di Natale perfetto per i vostri piccoli eroi!