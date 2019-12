Idee regalo originali per sorprendere i propri cari a Natale

Amici, parenti, colleghi o la dolce metà per noi sono persone care a cui dedicare un piccolo pensiero durante il periodo natalizio.

Se all’inizio le idee erano tante con il passare del tempo è diventato difficile trovare un oggetto diverso e in grado di stupire la persona che lo riceve.

Chi non vuole fare i soliti regali e lasciare senza parole i propri cari con pensieri inaspettati, ecco alcuni piccoli doni che faranno sentire speciale chi li riceve e gli strapperanno un sorriso.

Per chi ama viaggiare

Fare un regalo a chi ama viaggiare non è semplice, tranne valige e guide dei posti le alternative sono poche. Se volete rimanere in tema viaggio, un'idea simpatica è la cartina su cui segnare i posti visitati con le bandierine tipiche della nazione.

In alternativa potete optare per una cover proteggi valigia colorata per rendere il bagaglio riconoscibile tra mille o un kit da viaggio personalizzato con il nome del proprietario.

Per un'amica o la sorella

Riuscire a dimostrare il proprio affetto ad una sorella e ad un'amica con un piccolo oggetto non è semplice. Se vogliamo proteggerla e farla sentire a proprio agio in ogni situazione, possiamo sorprenderla con un kit composto dall'indispensabile. All'interno di una divertente scatola potete inserire candele, portafortuna, un buono per una seduta di massaggi o il biglietto del cinema, per un film da vedere insieme. Un modo per prendersi cura della persona cara in modo originale.

Avete un'amica o la mamma appassionata di tè e tisane? Se volete sorprenderle con un regalo sempre utile, ma che si allontana dalla tradizione, potete scegliere tazze particolari.

Per le più golose, quella più indicata è la tazza con il porta biscotti, se è appassionata di fotografia, potete pensare a quella a forma di obbiettivo.

Se, invece, volete scriverle una dedica, potete scegliere il modello in ardesia su cui scrivere i vostri auguri o un pensiero per lei.

Per gli amanti dei gatti

I gatti sono animali domestici, simpatici e sornioni che conquistano con il loro carattere buffo. Se avete un amico appassionato dei felini, il regalo di Natale non può che essere a tema gatto.

Un'idea carina è il cuscino per la nuca che assomiglia a un gatto, da scaldare in forno o nel microonde perfetto durante le fredde serate invernali o per alleviare dolori alla cervicale.

Per chi ama fare attività fisica, un'idea simpatica è la borraccia termica con il tappo che ricorda le orecchie del gatto. Mentre, se trascorre tutto il giorno al lavoro, il thermos a forma di felino in cui conservare il caffè caldo per avere le giuste energie è immancabile.

Per una persona particolarmente freddolosa potete decidere per un paio di pantofole a forma di gatto, calzini termici con stampa felina o i guanti a forma di zampa. Morbidi e caldi aiuteranno ad affrontare l'inverno.

Amanti della tecnologia

Gli appassionati di tecnologia hanno tutti i device che amano di più, quindi riuscire a sorprenderli non è semplice. Per stupirlo potete scegliere i guanti che rispondono al telefono. Basta fare il gesto della cornetta e con l'altoparlante e il microfono incorporati in pollice e mignolo potranno fare tutte le loro chiamate.

Un altro pensierino simpatico da regalare a chi non riesce a separarsi dal telefono è la batteria esterna. Le forme sono tante e molte sono divertenti: lingotto, fantasmino, unicorno per chi segue le ultime tendenze o a forma di rossetto per le appassionate di make-up. Con la presa USB potranno ricaricare lo smartphone in ogni momento.

Per chi ama rilassarsi

Avete un amico o un parente che ama rilassarsi e vuole ritagliarsi del tempo tutto per sè? Allora un'idea potrebbe essere un vassoio da vasca da bagno per posizionare un libro, una candela o il calice di vino.

Altra opportunità è regalare le bombe da bagno. In commercio ce ne sono diverse con aromi e forme divertenti: cupcake, golosi pasticcini o buffi animali riempiranno di colori e allegria il bagno.

Per chi ama cucinare

Il vostro amico passa tutto il suo tempo dietro ai fornelli? Allora un regalo a tema con un pizzico di originalità non può mancare. Il set grembiule con canovaccio e guanto da cucina da regalare a un patito della griglia, ma con il suo personaggio dei cartoni preferito o con il protagonista della serie che tanto ama è immancabile sotto l'albero.

Per i sushi addicted che non riescono proprio a farne a meno, la macchina gli permetterà di preparare perfetti sushi roll in modo semplice e veloce. Basta inserire gli ingredienti girare la manovella e il loro piatto preferito sarà subito pronto.

Per gli amanti della pizza ma anche appassionati di bici, un accessorio divertente, ma utile è la rotella tagliapizza a forma di bicicletta. Facile da pulire, è ideale anche per le torte. Una volta lavata, il cavalletto la terrà in equilibrio.

Per chi ama serie tv e film

Le serie contano tanti fan, difficile non avere un amico o un parente che ha staccato il telefono per vedere tutto di un fiato le stagioni della serie preferita. Carica batterie per auto, magliette e pantofole ispirate ai protagonisti delle fiction sono tanti, dovete solo scegliere quella che gli piace e mettere il regalo sotto l'albero.

Tra i film che hanno appassionato intere generazioni Star Wars non può mancare. Se la vostra dolce metà non ne può fare a meno, allora è arrivato il momento di regalargli l'accappatoio cavaliere Jedi. Con le tipiche maniche larghe e il cappuccio dei famosi guerrieri di Star Wars immaginerà di trovarsi direttamente nel film.

Cosa ne pensate di questi regali? Avete trovato quello che fa al caso vostro? Non vi resta che impacchettarlo e vedere la faccia del vostro caro mentre li scarta.