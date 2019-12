Jingle bells, jingle bel... or not?

Ecco come sfatare un mito raccontando la vera storia di Jingle Bells. E' una delle canzoni natalizie più popolari, forse la più canticchiata - anche tra i mercatini più belli d'Europa. Ma sapevi che non nasce per cantare propriamente del Natale e delle sue feste? Forse no! E forse non sai che Jingle Bells non è nemmeno il suo titolo originale.

Pubblicata nel 1857, con il titolo One Horse Open Sleigh, è nata per celebrare il ringraziamento. Sbocciata dalla penna e dalla voce di James Lord Pierpont è stata poi cantata da moltissimi musicisti in tutto il mondo come Louis Armstrong, Beatles, Frank Sinatra e Luciano Pavarotti, solo per citarne alcuni. Sei pronto ora a scoprirlo in questo video?