Una nuova vita per la Freccia dei Gerani

Dopo quarant'anni di navigazione, grazie alla collaborazione tra Navigazione Lago di Como e Fondazione del Museo della Barca Lariana, l'aliscafo Freccia dei Gerani vivrà una nuova vita.

L'imbarcazione è stata infatti trasferita, via lago, da Dervio a Pianello del Lario dove verrà destinata all'esposizione al pubblico.

"Purtroppo, la nostra Freccia dei Gerani non era più in grado di svolgere il servizio pubblico e ogni attività di manutenzione si sarebbe rilevata antieconomica e non in grado di ripristinare livelli di sicurezza e comfort di servizio adeguati agli standard qualitativi che vogliamo garantire ai nostri clienti, viste le ormai precarie condizioni - afferma il Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Como Giovanni Bizzarri- per questo abbiamo accolto con grande piacere la richiesta di Fondazione Museo della Barca Lariana di annoverarlo nella propria raccolta di imbarcazioni per l'esposizione al pubblico; in questo modo abbiamo evitato la sua demolizione".

Ultimo esemplare della sua tipologia di aliscafo, Freccia dei Gerani è stato costruito nel 1977 e ha effettuato il servizio di linea nel Lago di Como trasportando, con i suoi quasi 22 metri di lunghezza, pendolari e turisti fino al 2016.

"Siamo davvero onorati di poter avere con noi un’imbarcazione di grande bellezza e di poterle dare una nuova casa. Freccia dei Gerani merita di poter essere vista e apprezzata non solo dai tanti appassionati che ne conoscono le caratteristiche, ma anche dal pubblico che tutti i giorni lo vedeva sfrecciare nelle acque del Lario e che oggi può vedere la fantastica linea di questo gioiello della navigazione nel nostro Museo" afferma il Presidente della Fondazione Ferdinando Zanoletti.

