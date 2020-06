Navigazione Laghi ha inaugurato la nuova nave, Pelèr!

Pelèr è la nuovissima imbarcazione della flotta di Navigazione Laghi, inaugurata lo scorso 4 giugno con il primo viaggio sulle acque del Lago di Garda.

La nave è un vero e proprio gioiello di modernità e avanguardia, con una lunghezza di 35 metri e una larghezza di circa 8 la nuova imbarcazione è in grado di trasportare fino a 350 passeggeri.

Nata a Chioggia, per poi essere terminata presso il cantiere Navigazione Lago di Garda di Peschiera, Pelèr prende il nome dall’omonimo vento del mattino proveniente da nord che si pensa sia portatore di “buone nuove” e “bel tempo”.

Simbolo di buon auspicio e di ripartenza, quindi, soprattutto dopo il periodo di lockdown che ha messo a dura prova tutto il settore turistico.

Come dichiarato dal Direttore Generale di Navigazione Laghi Alessandro Acquafredda: “Sono molto contento di poter oggi inaugurare questa nostra nuova imbarcazione non solo per l’importanza che riveste per la nostra azienda, ma per il forte messaggio di positività che questa innovazione della nostra flotta rappresenta per tutti i nostri collaboratori, per le splendide località del Garda, per i suoi cittadini e per gli operatori che ne hanno fatto una delle destinazioni turistiche più importanti.“

La nave avrebbe dovuto iniziare il servizio all’inizio della stagione 2020, purtroppo la pandemia ha bloccato tutto fino a fine maggio. La prima riattivazione dei servizi si è avuta per il ponte del 2 giugno, ma è adesso che, con il ritorno degli spostamenti tra regioni e la ripresa delle attività di Navigazione Lago di Garda, anche Pelèr inizierà a essere attiva a partire dal weekend del 13 e 14 giugno prima nel basso lago e poi a seconda dell'orario programmato.

A tal proposito, il Direttore Generale Alessandro Acquafredda ha voluto sottolineare che: “La progettazione di Pelèr tiene conto del modo con cui concepiamo la nostra mission di operatori del trasporto pubblico. A bordo, infatti, ci saranno tutti i comfort per garantire una navigazione sicura e comoda, garantendo a chi viaggia di potersi godere l’impareggiabile visione del lago visto dal lago. Inoltre, rappresenta in pieno la nostra sensibilità verso l’ambiente, per esempio con la dotazione di rastrelliere per portare le biciclette e sistemi di ricarica di quelle elettriche”.

E’ con la cerimonia inaugurale dello scorso 4 giugno, che si è celebrato ufficialmente l’ingresso della nuova motonave nella flotta di Navigazione Lago di Garda; si è tenuta una funzione presso il Santuario della Madonna del Frassino con la benedizione dell'effigie che, come da tradizione, è stata poi apposta a bordo. Successivamente, si è svolta anche una breve crociera sulle acque del Lago di Garda fino a Lazise alla presenza delle autorità locali.

Il Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Garda Giovanni Lorenzo Belloi ha messo in evidenza alcuni aspetti più tecnici della nuova imbarcazione, che la rendono una vera eccellenza del settore: “Costruita in acciaio e alluminio, Pelèr è motorizzata con due motori diesel da 368 kw ciascuno a 2.000 giri minuto, con propulsione bielica. Pelèr è stata concepita affinché tramite utilizzo di carburante bio e un sistema sofisticato di trattamento fumi, abbia emissioni a basso potere inquinante. La carena è stata studiata per abbattere la generazione dell’onda e uno studio approfondito sul comfort di bordo ha permesso di ridurre al minimo gli effetti delle vibrazioni e rumore”.