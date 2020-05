Navigazione Lago Di Garda incrementa il servizio di trasporto per lavoratori e turisti

Navigazione Lago di Garda è pronta a un incremento del servizio di trasporto, in modo da consentire gli spostamenti dei lavoratori e i collegamenti con alcune delle più belle località gardesane.

Inoltre, in occasione del ponte, da sabato 30 maggio e fino a martedì 2 giugno, per permettere lo spostamento dei turisti all’interno della regione, la Direzione Navigazione Lago di Garda ha deciso di potenziare tutti i servizi di trasporto.

Infatti, per i cittadini lombardi, da Desenzano sono previste 7 coppie di corse verso Sirmione, mentre per la sponda veneta sono in programma collegamenti tra Peschiera, Lazise, Bardolino, Garda e viceversa; il servizio traghetto Torri-Maderno finora effettuato in modo ridotto, verrà esteso con corse lungo tutto l’arco della giornata in modo da favorire gli spostamenti dei lavoratori.

Seguendo le normative del Governo, tutte le navi verranno sanificate e la capacità di carico dei passeggeri verrà ridotta per evitare assembramenti; per quanto riguarda l’accesso a bordo i passeggeri avranno l’obbligo di indossare guanti e mascherina, e verrà rilevata la temperatura corporea all’imbarco. Inoltre, sono state predisposte a terra e a bordo delle tabelle informative circa le misure di sicurezza obbligatorie da seguire.

Come affermato dal Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Garda Ing. Belloi: "Nel pieno rispetto delle norme sulla mobilità previste dal DPCM del 26 aprile scorso, abbiamo potenziato i nostri servizi innanzitutto per supportare le esigenze per chi si muove per motivi lavorativi e in secondo luogo per permettere ai cittadini lombardi e veneti, di poter tornare a vivere una nuova normalità, un’escursione all’aria aperta viaggiando in completa sicurezza. Siamo convinti che il lago di Garda – destinazione turistica di grande importanza per i mercati internazionali – rappresenti meta di sicuro fascino e interesse anche per il turismo di prossimità."

Infine, il mese di giugno sarà caratterizzato da una grande novità in quanto Navigazione Lago di Garda ha organizzato la tradizionale benedizione della motonave Pelèr, che dai prossimi mesi verrà utilizzata e andrà a incrementare a 28 il numero delle navi disponibili sul lago.

Visitare il sito per maggiori informazioni.