Lago Maggiore: crociera sul piroscafo per il ponte del 2 giugno

In concomitanza con l’inizio della fase 2 dell’emergenza Covid-19, Navigazione Lago Maggiore ha disposto un ampliamento dell’offerta dei servizi di trasporto, anche in previsione di un incremento di turisti per il ponte del 2 giugno.

Tra le novità vi sono quattro crociere, che si aggiungono a quelle già operative, messe a disposizione in occasione della 74° festa della Repubblica Italiana.

A rendere ancor più particolare e caratteristico l’evento sarà l’utilizzo di un’imbarcazione tipica del 1904, con interni fedeli allo stile originale, ampie vetrate e panchine in legno dalle quali godere di panorami meravigliosi.

Un’occasione unica nel suo genere per consentire ai cittadini di conoscere e ammirare il territorio e la natura intorno al Lago Maggiore.

