Cos’è il talento?

Non è necessariamente qualcosa di artistico, si può avere talento per la danza come per i numeri, come per il business.

È ciò in cui siamo portati, è un dono.

È ciò in cui si può eccellere e ha due caratteristiche principali:

È innato

Ci appassiona

Una cosa importante è che non basta avere un talento, bisogna anche allenarsi. Chi ha talento, pratica tantissimo proprio perché ha passione, per questo poi raggiunge altissimi livelli di performance.

Chi ha talento ma non lo allena, non esprimerà al massimo le sue potenzialità.

Tutti abbiamo talento per qualcosa, più o meno grande e il talento da solo non basta.

L’allenamento in qualsiasi attività è fondamentale. Per imparare a camminare quanto ci siamo allenati? Non si possono ottenere risultati senza fare qualcosa con costanza e dedizione.

Ci sono persone che a volte non vivono le loro passioni e non hanno la possibilità di esprimere il loro talento nell’ambiente in cui si trovano ma se quel talento è davvero forte spesso riescono a trovare il modo di viverlo ad ogni costo. Ci sono passioni che bussano forte alla porta e quando arrivano travolgono e la loro potenza è così forte da cambiare tutto.

Ci vuole talento anche per vedere il talento negli altri, e poi ci vuole il coraggio di seguirlo e di creare le condizioni favorevoli perché questo talento si sviluppi.

Il vero leader è forse proprio colui o colei che sa vedere il talento negli altri prima di loro.