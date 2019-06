Arrivano dei momenti nella nostra vita in cui proviamo un senso di malessere senza sapere a cosa sia attribuito esattamente. Non ci sentiamo al posto giusto, ci sembra di rincorrere le giornate, di andare avanti per inerzia continuando a fare ciò che abbiamo sempre fatto. Eppure non siamo più soddisfatti, non stiamo più bene con noi stessi e con ciò che facciamo e sentiamo il bisogno di un cambiamento, ma non sappiamo bene né perché né cosa cambiare.

Cosa è successo?

Perché prima andava bene ciò che facevamo e adesso no?

Il cambiamento fa parte della nostra evoluzione. Naturalmente si cambia, si modifica il corpo e non solo. Si modifica anche il nostro sistema valoriale.

I valori rappresentano ciò che è importante per noi e cambiano nel tempo a seconda del momento che stiamo vivendo e delle esperienze che abbiamo avuto in passato. Sono i drivers delle nostre scelte perché ci fanno provare le emozioni più profonde, come la sicurezza, l’onestà, la felicità, etc. Conoscere i nostri valori ci permette di essere in equilibrio, privandoci del senso di colpa perché viviamo a pieno ciò che davvero conta per noi. E questo ci fa sentire bene e in grado di affrontare meglio le sfide della vita.

Il primo passo è sapere quali sono i nostri valori guida in questo momento e che priorità hanno e quindi rispondere alle domande “Perché fai ciò che fai?” e “Quale valore stai nutrendo in questo momento?"