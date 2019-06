Osa cambiare, cerca nuove strade!

All’inizio del mio percorso come coach, quando andavo a lezione, vedevo la formatrice che è stata la mia prima coach e trainer e la ammiravo tantissimo. Aveva qualche anno più di me e per me era eccezionale, bravissima.

Si fece in me strada l’idea di voler diventare trainer anch’io e avrei tanto voluto essere brava come lei, anche se la consideravo irraggiungibile. Quando finì il mio percorso, presi il mio diploma da Coach e con mio marito decidemmo di fondare Karakter Coaching School.

Per avvicinare il coaching al pubblico avevamo creato un evento gratuito dove raccontavamo cos’è il coaching ad un gruppo di curiosi che si iscrivevamo on line sul nostro sito. Ricordo ancora la mia prima presentazione. Non mi sentivo pronta, avevo paura che mi chiedessero qualcosa che non sapevo, nonostante fossi adeguatamente preparata. Avevo paura di non piacere e mi sentivo come il pulcino al suo primo volo ma l’unico modo per sapere se quella fosse davvero la mia strada era iniziare a volare.

A volte per quanto tu possa pensare a una cosa, non puoi sapere com’è veramente finché non la fai, finché non la vivi.

Finché non hai il coraggio di rischiare e buttarti.

Ed è normale avere paura, non esiste coraggio senza paura ma tutto ciò che vogliamo spesso è dall’altra parte della paura stessa.

A volte se aspetti di essere pronto non inizi mai e, quando inizi, scopri che già lo sei.