“La vita è l’insegnante più difficile. Prima ti fa l’esame poi ti spiega la lezione.” Oscar Wilde

Qual è l’insegnamento più importante che ti ha dato la vita finora?

Personalmente l’insegnamento più importante che ho appreso nella vita e nel mio percorso di coaching è questo:

Tutto dipende da noi.

È una frase forte perché tante cose non possiamo controllarle e deciderle direttamente, è vero, ma abbiamo sempre la libertà di scegliere come agire in qualsiasi situazione la vita possa metterci davanti. Non possiamo certo controllare gli eventi ma come interpretarli, che significato attribuirgli e quali azioni generare successivamente sono nel nostro pieno controllo e potere.

Puoi scegliere di farti abbattere per tutta la vita o scegliere di vivere senza farti abbattere. Non fare in modo che una delusione, una malattia, un licenziamento o qualsiasi situazione difficile possano rovinare tutto quanto. Apprezza ciò che hai perché è importante, accetta ciò che viene perché ti serve a evolverti e poi scegli come agire perché sei libero.

Ti auguro una vita splendida e un futuro luminoso.

Ti auguro di superare le difficoltà e di gioire con le persone care.

Ti auguro di vivere pienamente le cose che ritieni importanti.

Ti auguro giorni di pioggia per far crescere la pianta della saggezza e giorni di sole per poterne raccogliere i frutti.

Ciao!

Ale