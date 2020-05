Fase 2, l'estate che verrà: ecco le nuove regole per andare in spiaggia

Il coronavirus cambierà anche il modo di andare al mare, tra distanze da rispettare e nuove regole per le spiagge libere e gli stabilimenti balneari. Quando e soprattutto come andremo in spiaggia? La stagione estiva è alle porte e gli addetti ai lavori attendono di capire come potranno aprire al pubblico. Ma i dubbi sulla ripartenza sono ancora tanti. ''Plexiglass e igloo sono fantascienza. Distanziamento e sanificazione non sono un problema, ma serve sapere l'indice di affollamento", ci ha raccontato Antonio Capacchione, presidente nazionale del sindacato italiano balneari.

Sergio Iavicoli - direttore del dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'Inail e membro del comitato dei tecnici - ha spiegato al quotidiano la Repubblica che il testo sull'estate al mare è pronto. Si tratta di "un documento tecnico nostro e dell'Istituto superiore di sanità, che viene valutato dal Comitato tecnico scientifico per supportare il decisore politico nelle sue scelte. Il punto qualificante è l'invito alle amministrazioni a gestire i vari aspetti, dalla mobilità privata e pubblica alle infrastrutture, valutando l'indice di affollamento delle spiagge. Chiediamo ai Comuni di far registrare le persone anche usando un'app che permetta di prenotarsi nelle spiagge più affollate".

Le nuove regole per andare in spiaggia in estate

Ecco, dunque, le nuove regole per le spiagge libere e gli stabilimenti balneari nell'estate dell'emergenza. Nel documento relativo al settore della balneazione messo a punto dai tecnici dell'Inail e dagli esperti dell'Iss, diffuso oggi, viene indicata una strategia di gestione del rischio che tenga conto di vari aspetti, che riguardano il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione, gli stabilimenti e le spiagge libere. Determinare l'area utilizzabile dai bagnanti richiede inoltre valutazioni specifiche, perché le aree costiere sono molto differenti tra loro. Si ritiene quindi opportuna l'adozione da parte delle autorità locali di piani che permettano di prevenire l'affollamento delle spiagge libere, anche tramite l'utilizzo di tecnologie innovative.

Distanziamento, ombrelloni e prenotazioni

Il distanziamento dovrà essere rispettato anche in acqua. Per consentire un accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Si raccomanda, inoltre, di favorire l'utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web. Vanno inoltre differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara. Per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia, la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo. E' opportuno - si legge ancora nel documento - anche privilegiare l'assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni.

In ogni caso è necessaria l'igienizzazione delle superfici prima dell'assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente, anche nel corso della stessa giornata. E' da evitare, inoltre, la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l'utilizzo di piscine eventualmente presenti all'interno dello stabilimento. Per le spiagge libere si chiamano in causa direttamente gli enti locali: "devono definire puntualmente le modalità di accesso e fruizione". Nei punti di accesso vanno messi cartelli con indicazioni sui comportamenti da tenere. "Anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi, va preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento di ombrellone, sdraio e sedia. Ad esempio con il posizionamento di nastri".

E le spiagge libere?

Le regole sulle distanze per le spiagge libere sono quelle degli stabilimenti. Si individuerà così il massimo di capienza della spiaggia "anche definendo turnazioni orarie" e prenotazioni di spazi anche online. Vanno poi evitati assembramenti sulla battigia e assicurate pulizia e igienizzazione. Si propone di far gestire le spiagge libere ad enti e associazioni di volontariato.

