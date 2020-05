Distanze, mascherine e visiere: dal parrucchiere ai tempi del covid

"Meglio ricominciare piano piano". Carlo Tessier, noto hair stylist romano, ha riaperto da pochi giorni i suoi due saloni di bellezza a Roma, uno nel quartiere Tuscolano e l'altro a Piazza di Spagna, meta di star e volti noti. I due mesi di lockdown sono pesati anche a lui e ripartire era fondamentale: "Difficile riprendere tutto il personale di prima - ci spiega - Le spese sono le stesse: gli affitti, le tasse, la corrente. Per due mesi non abbiamo incassato, ora incassiamo la metà, ma piano piano torneremo a regime".

C'è ottimismo e tanta voglia di normalità, anche se è cambiato tutto, per lui e per i clienti: "Dobbiamo distribuire tanti appuntamenti, possono entrare pochi per volta e non sempre riesci ad accontentare tutti. Lavoriamo con le mascherine, con la visiera per tagliare la parte davanti dei capelli e poi tutto deve essere imbustato e sigillato, dalle forbici alle spazzole".

Norme di sicurezza anche per chi va a farsi i capelli. Prima di entrare bisogna igienizzare le mani e firmare un modulo triage, poi riporre gli oggetti personali - borse, giacche - in una busta e indossare ovviamente la mascherina. Difficile, ma ci si abitua, e come ricorda Carlo: "Questa restrizione è anche positiva perché nessuno vuole contagiarsi. Cerchiamo di rispettare le regole".