Tutto quello che devi sapere per acquistare una bicicletta elettrica

Le biciclette elettriche sono mezzi sempre più noti nel nostro Paese grazie anche al bonus mobilità; un contributo pari al 60% della spesa sostenuta (non superiore a 500 euro) valido anche per l’acquisto di normali biciclette e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway).

In fase di acquisto di una bicicletta elettrica è importare analizzare varie caratteristiche tecniche.

Iniziamo dalla potenza e dalla velocità; per il Codice della Strada il motore elettrico non deve superare i 250 Watt di potenza, con l’assistenza elettrica che deve sempre essere subordinata alla pedalata e si deve disattivare una volta superati i 25 km/h di velocità. Inoltre dal punto di vista legislativo la bicicletta elettrica è equiparata ad una tradizionale bici con la possibilità, quindi, di percorrere piste ciclabili e zone a traffico limitato.

Passiamo ora alla batteria, caratteristica da valutare in base alle proprie esigenze, con il mercato che offre modelli capaci anche di percorrere più di 100 chilometri con una singola carica. Ricordiamo però che una batteria più grande è anche più costosa e più pesante. Inoltre è anche importante controllare i tempi di ricarica indicati dal produttore.

In generale è consigliabile acquistare un’e-bike con batteria rimovibile per una più facile ricarica e dotata anche di porta USB, utile ad alimentare il nostro smartphone o altri dispositivi.

Tra le varie caratteristiche non dimentichiamo le modalità di assistenza alla pedalata, che possono essere molteplici e anche personalizzabili dall’utente. Inoltre è consigliabile acquistare modelli dotati di freni a disco, più efficienti.

Infine il computer di bordo: è preferibile scegliere bici elettriche equipaggiate con un ampio display in grado di visualizzare complete informazioni su autonomia residua della batteria e chilometri percorsi.