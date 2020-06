Colonnine elettriche nei benzinai: obbligatorie in Germania, com'è la situazione in Italia

La Germania punta decisamente sulle auto elettriche con l’obiettivo di far riprendere il mercato automobilistico dopo la catastrofe del Coronavirus.

Il nuovo piano del governo tedesco prevede, innanzitutto, fino a 9.000 euro di bonus (6.000 euro dal governo e 3.000 euro dalle Case automobilistiche) per l'acquisto di vetture ad emissioni zero entro la soglia dei 40.000 euro, a cui si aggiunge una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto, che passerà dal 19% al 16%.

Si tratta di un importante incentivo all’acquisto per incrementare la quota di mercato delle auto elettriche in Germania, che lo scorso anno era pari all’1,8%.

Inoltre, secondo il provvedimento, ogni stazione di rifornimento in Germania dovrà avere almeno una colonnina di ricarica. Provvedimento che dovrebbe contribuire a scongiurare l’ansia da autonomia e stimolare l'acquisto di vetture elettriche.

In Germania ci sono attualmente 27.730 stazioni di ricarica per le auto elettriche, secondo la BDEW (l’associazione tedesca per l’industria dell’energia e dell’acqua). Per raggiungere un mercato di massa sarebbero, invece, necessarie almeno 70.000 stazioni di ricarica con 7.000 postazioni “fast” per la carica rapida.

Passando alla situazione italiana, nel nostro Paese, secondo uno studio pubblicato da MOTUS-E, sono invece presenti 13.721 punti di ricarica installati in 7.203 stazioni. Scendendo nel dettaglio, il 73% è ad accesso pubblico, mentre il restante 27% si trova su suolo privato a uso pubblico (come ad esempio supermercati o centri commerciali). Dati che si riferiscono a febbraio 2020, con un tasso di crescita pari al 33% rispetto alla precedente rilevazione effettuata a settembre 2019.

Inoltre con il decreto semplificazione saranno previste delle facilitazioni per l'installazione di colonnine nei benzinai, secondo le dichiarazioni del sottosegratario all’ambiente Roberto Morassut.