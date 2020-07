Le migliori applicazioni per gli appassionati della bicicletta

Prosegue il nostro viaggio nel mondo delle biciclette e dopo esserci occupati di e-bike e fat bike, scopriamo oggi quali sono le migliori applicazioni per i ciclisti appassionati di tecnologia.

App gratuite e a pagamento, per smartphone con iOS e Android, utili anche per chi cerca un'alternativa ad un classico ciclocomputer. Software per registrare itinerari, monitorare le calorie consumate, conoscere e condividere i risultati dei propri allenamenti con gli amici sui social network e molto altro ancora.

Strava

Iniziamo la nostra rassegna da Strava, un’app per Android e iOS dedicata alla corsa e al ciclismo. App che consente di monitorare statistiche fondamentali come distanza, velocità, dislivello percorso e calorie bruciate, insieme ad una mappa interattiva. Inoltre permette di confrontare le proprie prestazioni nel corso del tempo e condividere foto, storie e momenti delle sgambate in bici su Facebook, Instagram e Twitter.

MapMyRide

Passiamo ora a MapMyRide, altra nota app per Android e iOS dedicata ai ciclisti. Applicazione che ospita utili programmi per l'allenamento, con la possibilità di ricevere consigli vocali in tempo reale su corse tracciate con GPS. Inoltre MapMyRide aiuta i ciclisti a scoprire i migliori itinerari, salvarli e condividerli online.

Bike Repair

Nella nostra rassegna non poteva mancare Bike Repair, un’applicazione per smartphone Apple e Android che include numerosi consigli e guide per la manutenzione della nostra bici. Tutorial dedicati alla riparazione e sostituzione di una camera d’aria, regolazione di freni, cambio, sostituzione della catena e molto altro ancora.

Size my bike

Concludiamo la nostra rassegna con Size my bike, app per smartphone Apple che aiuta i ciclisti a scegliere la bici ideale per il proprio fisico. Basterà, infatti, inserire 6 misure del proprio corpo e l’app indicherà il modello ideale, sia da strada che mountain bike. App utile particolarmente nel caso si voglia acquistare una bici online.