Monopattini elettrici: tutte le regole da rispettare

Continua il nostro viaggio nel mondo dei monopattini elettrici ed oggi ci occupiamo in particolare delle regole da rispettare quando si è alla guida di questi mezzi a due ruote.

Iniziamo dalle caratteristiche tecniche. In Italia possono circolare modelli con una potenza non superiore a 500W. Questi mezzi devono, inoltre, riportare la marcatura «CE» e devono essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche, luci bianche o gialle anteriori e luci rosse e catadiottri rossi posteriori; luci che vanno accese obbligatoriamente mezz'ora dopo il tramonto, di notte e nelle giornate con condizioni atmosferiche particolari.

Ricordiamo, inoltre, i limiti di velocità: al massimo 25 km/h quando si circola sulla carreggiata e 6 km/h nelle aree pedonali.

Passiamo poi alle strade: i monopattini possono circolare solo sulle strade urbane dove è previsto il limite di 50 km/h (dove non è vietata la circolazione dei velocipedi) e sulle strade extraurbane, ma solo sulle piste ciclabili. La violazione di queste regole comporta sanzioni fino a 400 euro.

Occupiamoci ora degli utenti. I monopattini elettrici possono essere usati solo da chi ha più di 14 anni e fino a 18 anni è obbligatorio l’uso del casco. Inoltre è obbligatorio utilizzare bretelle o giubbotti retroriflettenti a partire da mezz'ora dopo il tramonto, di notte e in giornate dalla visibilità scarsa per motivi meteorologici.

Si circola in fila unica quando richiesto, oppure affiancati al massimo in due. Vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare o farsi trainare da altri veicoli.

I conducenti devono avere libero uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio sempre con entrambi le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.

Infine non c'è bisogno di assicurazione e di targa.