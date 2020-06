Fotovoltaico in Italia: i dati del 2019

Il GSE (Gestore dei servizi energetici) ha presentato il nuovo rapporto sul fotovoltaico in Italia contenente i dati aggiornati a fine 2019.

Scendendo nel dettaglio, nel nostro Paese risultano installati oltre 880.000 impianti fotovoltaici con una potenza totale di circa 21 GW e una produzione vicina a 24 TWh.

Su un totale di 115 TWh di energia dalle fonti rinnovabili in Italia nel 2019, il fotovoltaico ha coperto una quota pari al 20%, con un aumento del 4,6% rispetto all’anno precedente; merito soprattutto delle migliori condizioni di irraggiamento del 2019.

Inoltre lo scorso anno sono stati aggiunti 750 MW solari, un valore quasi doppio rispetto al 2018, per un totale di oltre 58mila nuove installazioni.

Nuove installazioni in gran parte di impianti di piccola taglia, con potenza inferiore ai 20 kW, “segnale della crescente diffusione dell’autoconsumo”, spiega GSE.

Per quanto riguarda le varie regioni, al primo posto nel nostro Paese si posiziona la Lombardia con oltre 135.000 impianti (10.000 in più rispetto al 2018), seguita dal Veneto (124.000 impianti). In generale, oltre la metà degli impianti è installata nel Nord Italia (55%) mentre il 28% si trova nel Sud del Paese e nelle Isole. Infine il 17% è installato nelle regioni del centro Italia. In termini di potenza, il primo posto va alla Puglia che copre quasi il 15% della produzione italiana.

Concludiamo ricordando anche il notevole aumento dei sistemi di accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici. Alla fine del 2019 risultavano installati quasi 26.000 sistemi, con una crescita di circa il 50% rispetto al 2018.