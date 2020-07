Skateboard elettrico: guida all'acquisto

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei mezzi di trasporto alimentati a batteria e dopo esserci occupati di e-bike, monopattini e monoruota, scopriamo oggi tutte le caratteristiche degli skateboard elettrici.

Evoluzione dei più noti skate tradizionali, questi mezzi sono sul mercato già da diversi anni.

Utilizzare questi mezzi richiede agilità e molta pratica; per gestire il motore elettrico si utilizza un telecomando che consente di accelerare e frenare (freno motore). Per girare basta spostare il peso del corpo sulla tavola a destra o a sinistra, come sui tradizionali skate.

Scendendo nel dettaglio, le ruote posteriori sono dotate di un motore alimentato da batterie al litio, mentre nella parte anteriore sono posizionati i sensori che servono per regolare la velocità dello skateboard.

Non dimentichiamo l’autonomia: uno skate elettrico può viaggiare anche per 25 chilometri con una sola carica. In caso di batteria scarica è, ovviamente, possibile utilizzare questo mezzo come uno skate tradizionale.

Sul mercato è possibile trovare tantissimi modelli adatti anche al fuoristrada. Iniziamo dai Longboard elettrici, skate dotati di una tavola di dimensioni notevoli, in grado di raggiungere elevate velocità, anche di 35 km/h. Si tratta di modelli dal peso elevato, non facilissimi da trasportare a mano, ma in grado di garantire una miglior tenuta nelle curve. Mezzi più adatti ai principianti, ma più costosi rispetto ai PennyBoard.

Il PennyBoard è uno skateboard elettrico con dimensioni della tavola ridotte, capace di raggiungere velocità attorno ai 15 km/h. Skate più facile da trasportare e più leggero, molto agile, ma meno adatto ai principianti. Inoltre si adatta meno a chi vuole fare evoluzioni con lo skate essendo la tavola molto stretta.

Concludiamo con l’aspetto normativo, purtroppo poco chiaro, riportando l'articolo 190 del Codice della Strada: ”La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini o altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.”