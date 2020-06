Sostenibilità ambientale: la classifica dei migliori Paesi

Dal rapporto dell’EPI (Environmental Prestation Index) arriva la classifica che valuta l’andamento della sostenibilità ambientale globale.

Studio realizzato ogni due anni da Yale e dalla Columbia University che analizza le politiche ambientali di 180 Paesi, valutando 32 parametri come la tutela della biodiversità e degli habitat naturali, il consumo di suolo, la quantità di copertura forestale, la tutela degli ecosistemi marini, le politiche climatiche e la qualità di aria e acqua.

Classifica dominata dai Paesi europei, che vede sul podio Danimarca, Lussemburgo e Svizzera, seguiti da Regno Unito, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia, Germania e Paesi Bassi.

Per arrivare all’Italia bisogna scendere alla 20° posizione, a pari punti con Canada e Repubblica Ceca. Valutazione globale peggiorata rispetto al 2018, quando il nostro Paese occupava la 16° posizione.

In particolare sono peggiorati il consumo del suolo, la perdita e la frammentazione degli habitat (166° nella classifica generale) e l’indice per la tutela degli ecosistemi marini (108° posto), la quantità di CO2, CH4 e N2O immesse in atmosfera e i gas serra emessi pro capite (rispettivamente al 111° e 118° posto).

Dal rapporto dell’EPI arrivano però anche dati positivi; il nostro Paese è, infatti, al primo posto per quanto riguarda l’indicatore relativo alla protezione del bioma terrestre; inoltre l’Italia occupa la 10° posizione della classifica riguardante lo stato di salute degli stock ittici. Ricordiamo, inoltre, l’11° posto per la qualità dell’acqua potabile, la 25esima posizione per l’esposizione al piombo e il 29° posto per quanto riguarda la vitalità degli ecosistemi.