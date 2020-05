Coronavirus, Armani sposta la sua storica sfilata da Parigi a Milano in sostegno della città

E' stato uno dei primi a sfilare 'a porte chiuse' a fine febbraio, nel pieno della Milano Fashion Week, quando i casi di coronavirus cominciavano a moltiplicarsi nel Nord Italia, e adesso Giorgio Armani prosegue la sua lotta alla pandemia lavorando in prima linea. Come? Sostenendo la città di Milano, che in questo momento più che mai ha bisogno di aiuto. Lo stilista ha deciso infatti di spostare la sua storica sfilata Armani Privé da Parigi, che tante gioie gli ha dato, alla città meneghina. “È tempo di decisioni coraggiose. E a me piace far seguire i fatti alle parole - ha annunciato Re Giorgio lunedì in un'intervista a La Stampa -. Perciò, dopo anni di sfilate a Parigi ho deciso di portare la mia alta moda a Milano”.

Dopo le donazioni agli ospedali e la riconversione delle fabbriche per produrre camici per i medici, il re meneghino della moda scende quindi ancora una volta in campo per aiutare il capoluogo. L'appuntamento, stando a quanto poi comunicato dalla maison in una nota - è per gennaio 2021 nella storica sede di palazzo Orsini in via Borgonuovo a Milano. E quello sarà un altro regalo di Re Giorgio alla sua Milano.

E la novità, chiaramente, non poteva lasciare indifferente il sindaco, Beppe Sala. Martedì mattina, nell'ormai classico video "buongiorno da palazzo Marino", il primo cittadino ha voluto comunicare tutta la sua gratitudine ad Armani. "Noi siamo una comunità e cerchiamo di stare uniti - ha detto - Voglio ringraziare un grande milanese che ieri, in un momento importante, ha annunciato che la prossima sfilata di Armani Privé verrà fatta a Milano e non più a Parigi, dove è sempre stata fatta. Così si fa - ha concluso Sala - grazie Giorgio".