Una energy company all’insegna della sostenibilità

Evidenze scientifiche relative al cambiamento climatico e alcune crisi idrogeologiche conclamate e ricorrenti sono solo alcuni segnali oggettivi di una concreta possibilità che una svolta significativa nello sfruttamento delle risorse naturali sia all’orizzonte.

Nell’incertezza del futuro, tuttavia, iniziano a delinearsi dei capisaldi intorno ai quali il nuovo mondo verrà costruito: sostenibilità, attenzione verso l’ambiente, efficienza energetica e innovazione dei modelli.

Progettare il mondo di domani è una sfida ambiziosa che comincia già oggi con la programmazione per la ripresa del nostro paese e Axpo Italia – uno dei principali operatori energetici a livello nazionale e consociato del Gruppo Axpo che conta oltre 100 anni di esperienza nella produzione e fornitura di energia – risponde presente.

Da sempre sensibile al tema dell’innovazione, Axpo Italia è in prima linea nell’utilizzo delle opportunità offerte dai processi di digitalizzazione per razionalizzare la gestione delle forniture energetiche e sviluppare maggiori sinergie con piccole, medie e grandi aziende.

Ma innovare non significa solamente digitalizzare processi e aree di business. Per Axpo infatti l’innovazione è strettamente interconnessa con la sostenibilità. Da questa convinzione deriva l’adozione di soluzioni innovative come i PPA – Power Purchase Agreements – che hanno permesso ad Axpo di consolidare il proprio ruolo di leader internazionale nel trading dell’energia e nello sviluppo di soluzioni su misura a sostegno della clientela. Parallelamente, per Axpo innovazione significa anche incentivare: grazie ai PPA viene infatti stimolato lo sviluppo di energie rinnovabili compatibili con l’ambiente e che permettono di ridurre le emissioni di CO2.

D’altronde il rispetto per l'ambiente è alla base della filosofia aziendale di Axpo Italia: l’adozione delle migliori tecnologie disponibili per l’efficientamento energetico e la riduzione dell’impatto ambientale è una priorità per l’azienda e un’opportunità di sviluppo per i clienti del suo portafoglio. Per questo motivo per Axpo è fondamentale sia lo sfruttamento delle fonti rinnovabili (solare, eolico, biomassa) sia investire nelle principali tecnologie disponibili per un’elevata efficienza energetica e limitate emissioni (impianti turbogas a ciclo combinato).

Il riconoscimento di questi sforzi profusi per la realizzazione di un sistema energetico sostenibile e competitivo è stato l’assegnazione – il 24 giugno 2020 ­– del Premio AIEE Energia Sostenibile “Edgardo Curcio” a Salvatore Pinto, presidente di Axpo Italia.

Questa premiazione consacra Axpo Italia come uno dei maggiori player del settore energetico, capace di combinare le competenze nella produzione di energia elettrica sostenibile con l’attitudine a innovare grazie alla ricerca e di portare l’esperienza internazionale del gruppo Axpo all’interno dei mercati locali, creando valore all’interno della filiera dell'energia italiana.

Innovazione, digitalizzazione, efficienza e sostenibilità: grazie ad Axpo Italia il futuro dell’energia è già realtà.