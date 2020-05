Coronavirus, un'estate "domestica": il turismo può ripartire

I dati di scenario aggiornati confermano l’impatto significativo che la pandemia di coronavirus avrà sul turismo italiano. L'ultimo bollettino dell'Enit prevede un crollo del 40% nel 2020 rispetto all'anno precedente: 31 milioni di persone in meno che arriveranno in Italia che si traduce in un calo previsto in 21 miliardi di euro nel 2020 rispetto al livello del 2019.

Ai mancati arrivi dall'estero si aggiungono 16 milioni di italiani che non potranno permettersi neppure di spostarsi all'interno dei confini nazionali. Alle imprese turistiche un mancato introito per 44 miliardi di euro nel 2020 rispetto al livello del 2019. Complessivamente per il settore l'impatto negativo è previsto in a 65 miliardi di euro. Una crisi non breve: occorrerà infatti aspettare il 2023 perché si possano recuperare i volumi turistici pre-Covid.

Se diversi paesi europei hanno annunciato un certo allentamento delle restrizioni interne e alcuni piani sperimentali per riaprire alcune frontiere, i dati relativi a giugno ad agosto lasciano rilevare una ulteriore caduta delle prenotazioni: -90,4% nelle prenotazioni di giugno, -75,9% per il mese di luglio ed il -70,2% per agosto. In numeri al 17 maggio si contano nel complesso 306 mila prenotazioni di passeggeri aeroportuali internazionali per l’Italia.

Non va meglio tra i competitor europei: le prenotazioni internazionali sono poco meno di 295 mila per la Spagna e poco oltre 243 mila per la Francia. Ma l’Italia pur avendo il maggior numero di prenotazioni in corso realizza anche il calo più profondo -81,4% rispetto al -80,1% della Francia e al -77,5% della Spagna.

A far preoccupare gli esperti del settore è la particolare dipendenza del settore turistico italiano dai mercati a lungo raggio, ovvero gli ultimi che potranno riaprire dopo le prime aperture in area Schengen. Una speranza però c'è: se i visitatori internazionali potrebbero non riuscire a partire, l'Italia ha un potenziale relativamente grande per la crescita dei viaggi domestici da parte degli italiani che non potendo andare all'estero potrebbero invece riscoprire i viaggi in Italia.

Ma quali sono le città più esposte al rischio per le ricadute negative economiche? All'interno dell'Italia, Torino ha una quota particolarmente maggiore di ospiti domestici (65%), rendendola potenzialmente in una posizione migliore per una ripresa del turismo nei prossimi anni. D'altra parte, Venezia e Firenze hanno quote piuttosto basse di visitatori domestici (rispettivamente 12% e 29%) e dipendono fortemente dal turismo internazionale e come tali sono potenzialmente più vulnerabili alla ripresa così come Napoli e Roma che presentano basse quote di viaggiatori internazionali provenienti da mercati a corto raggio.

