Mimoto e Iren, sbarca a Genova lo scooter sharing amico dell'ambiente

Dopo Milano e Torino arriva anche a Genova MiMoto, il primo scooter sharing elettrico 100% green, versatile e facile da usare. Un progetto che vede assoluta protagonista IrenGo, la linea dedicata alla e-mobility di Iren.

L'obiettivo di Iren e MiMoto è proporre un nuovo stile di vita urbano basato su rispetto per l’ambiente, la condivisione e l'efficienza, oltre al divertimento offerto da un mezzo leggero, maneggevole e spassoso da guidare.

Mimoto, grandi risultati a Torino e Milano

Sono passati poco meno di due anni dall'esordio del servizio di scooter sharing a Milano, un anno esatto da quello di Torino, e MiMoto ha già coinvolto oltre 70mila utenti.

Gli eScooter MiMoto in poco tempo hanno già percorso circa 2 milioni di km. Sono stati risparmiati oltre 350mila kg di emissioni di CO 2 in atmosfera.

Gli eRiders più affezionati sono giovani smartworker sotto i 44 anni, con un’ampia componente femminile (circa il 25% degli iscritti al servizio).

Mimoto a Genova: come funziona?

Lo scopo comune di Iren e Mimoto è quello di facilitare gli spostamenti urbani di Genova, rendendola più vivibile e smart, con una user-experience alla portata di tutti.

Il servizio è free floating: non ci saranno vincoli di parcheggio né chiavi o stazioni di ricarica.

Per usufruire di MiMoto basterà scaricare l'app gratuita (disponibile per iOS e Android) e prenotare in modo facile e veloce il mezzo più vicino, localizzandolo tramite un sistema di Gps. Terminato il viaggio si potrà lasciare l'eScooter nello spazio urbano tra il centro di Genova e Boccadasse. L'area, di colore arancione, è consultabile direttamente sull'app di MiMoto.

Il servizio garantirà:

100% dell'ecosostenibilità. MiMoto utilizza mezzi made in Italy, alimentati da energia green proveniente dalle centrali elettriche del gruppo Iren

MiMoto utilizza mezzi made in Italy, alimentati da energia green proveniente dalle centrali elettriche del gruppo Iren Easy-to-use: grazie a un mezzo di soli 80 kg, leggero, facile da guidare e progettato per la mobilità urbana

grazie a un mezzo di soli 80 kg, leggero, facile da guidare e progettato per la mobilità urbana Tariffe economiche con la logica di “Più Noleggi, Meno Paghi”. 0.01€ l’iscrizione con 5€ di noleggio inclusi e una tariffa di listino al minuto di 0.26€, oraria di 4,90€ e giornaliera 19.90€

con la logica di 0.01€ l’iscrizione con 5€ di noleggio inclusi e una tariffa di listino al minuto di 0.26€, oraria di 4,90€ e giornaliera 19.90€ Efficienza: il servizio infatti riduce drasticamente i tempi di viaggio, facendo risparmiare tempo all'utente

Gli scooter MiMoto sono, inoltre, omologati per due passeggeri. All'interno del bauletto gli utenti troveranno in dotazione due caschi con profumatori igienizzanti, insieme a delle cuffiette igieniche usa e getta.

"Mimoto a Genova? Un nuovo punto di partenza"

“A distanza di un anno esatto dal lancio del progetto su Torino – ha dichiarato l’AD di Iren Massimiliano Bianco – siamo lieti di poter offrire questo servizio anche ai genovesi. Dopo aver fatto per primi la scelta per la mobilità sostenibile, dotando tutte le nostre squadre sul territorio di mezzi elettrici, e dopo aver lanciato lo scorso anno il sistema di e-bike, oggi, grazie alla partnership con MiMoto, si aggiunge un nuovo servizio a quelli già offerti ai nostri clienti".

"L’offerta di Iren – conclude Bianco – si ampia così sempre di più, e si allarga, dalla fornitura di energia a una molteplicità di servizi che contribuiscono a rendere migliore la vita dei nostri clienti per costruire un futuro migliore per tutti”.

MiMoto, offerta agevolata per i nuovi clienti Iren

Iren, per tutti i clienti genovesi che entro il 31/12/2019 scelgono di sottoscrivere l’offerta luce e gas In moto con Iren, ha predisposto in omaggio...[continua a leggere]