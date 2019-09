On The Wall a Genova: l'arte urbana per il riscatto delle periferie

Nuova vita e nuovo volto per gli edifici del quartiere genovese di Certosa: sulle facciate dei palazzi sono apparsi numerosi murales, opera di famosi writer nazionali e internazionali.

Il progetto, di cui il Gruppo Iren è sponsor, si chiama On the Wall e ha come obiettivo la rivalorizzazione degli edifici situati in uno dei quartieri maggiormente colpiti dal crollo del ponte Morandi.

On The Wall – Il progetto

La tragedia del ponte Morandi ha evidenziato le difficoltà presenti nella zona della...[Continua a leggere]