TIM modem libero: cosa cambia rispetto a prima

Modem libero per TIM, la notizia è apparsa sul sito ufficiale del gestore telefonico: a partire dal 1 dicembre TIM, rispettando la Delibera AGCOM n. 348/18/CONS, garantirà ai suoi clienti il diritto di scegliere il modem internet che preferiscono.

Prima della decisione dell’AGCOM

TIM, così come gli altri operatori di telefonia, ha sempre proposto nelle sue offerte Internet il modem in comodato d’uso gratuito o a noleggio con un contributo fisso mensile.

Potrebbe interessarti anche: Verifica la copertura Fibra, FttH/FttC e ADSL in un click

Con la Delibera AGCOM n. 348/18/CONS di questa estate, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sancito il diritto per gli utenti ad utilizzare, per l’accesso a internet, apparecchiature di loro scelta. Il documento contiene inoltre indicazioni sulle modalità di applicazione del provvedimento e sulle misure a tutela della libertà degli utenti che devono essere rispettate dai fornitori di servizi internet.

Per sapere cosa cambierà per i clienti TIM clicca QUI.