Bonus caldaia 2019, chi può richiederlo e come funziona

Come chiedere il bonus caldaia 2019



Il bonus caldaia 2019 è il bonus introdotto dalla scorsa legge di Bilancio, riconfermato e potenziato dalla nuova Manovra Finanziaria anche per il 2019. Chi sostituisce la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione di classe A che preveda anche il montaggio delle valvole di termoregolazione ha diritto a una detrazione fiscale al 65%.

Sommario

Come anticipato la nuova manovra finanziaria ha riconfermato e potenziato il bonus caldaia a condensazione per il 2019. Ma cosa prevede il bonus? E quali sono le novità?

Il bonus caldaia non è altro che la proroga della detrazione fiscale per l’installazione di una caldaia di ultima generazione. Il testo della nuova Legge di Bilancio 2019 dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2018.

Se nulla cambia sulla bozza appena presentata dal Governo sarà possibile, quindi, richiedere il bonus fino al 31 dicembre 2019 al 65% o 50% per le caldaie a condensazione. Sono escluse dal bonus le caldaie di classe inferiore alla A. Più sarà l’efficienza energetica dell’impianto che si sceglie di installare, maggiore sarà lo sconto IRPEF.

I bonus previsti sono di due tipologie: quelli al 65% e quelli al 50%. Il primo previsto per l’installazione contestuale, a una caldaia a condensazione, di un sistema di termoregolazione evoluto. Per il secondo è sufficiente l’installazione di una caldaia a condensazione di classe A senza valvole.

In entrambi i casi il pagamento della caldaia deve avvenire sempre, come previsto dalla legge per l’Ecobonus, tramite bonifico bancario o postale o con carta di credito/debito. Non sono ammessi pagamenti tramite contanti, assegni o altri mezzi di pagamento.

Per i pagamenti che avvengono tramite bonifico devono essere inseriti nella causale di pagamento i seguenti dati:

- causale di versamento indicata da banche e Poste per i pagamenti relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati

- codice fiscale del beneficiario della detrazione

- partita Iva o codice fiscale del negozio o del rivenditore da cui si è acquistata la caldaia

Lo sconto totale IRPEF deve essere suddiviso in 10 rate di uguale importo e ogni rata deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi partendo dall’ anno successivo a quello di acquisto. Se avete acquistato una caldaia...[Continua a leggere su PrezzoGiusto]