Bonus tv e decoder: ecco come funzionerà

Un bonus Tv con tecnologia DVB-T1

Dal 2022 le Tv dotate di tecnologia DVB-T1 non potranno più ricevere i canali televisivi a causa del passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0. Il governo Gentiloni ha così pensato a un bonus tv per agevolare il passaggio o l’adeguamento dei televisori alla nuova tecnologia DVB-T2. Sono stati messi a disposizione 25 milioni di euro all’anno per televisori e decoder.

Sommario:

Il bonus Tv è un contributo previsto per chi si troverà costretto ad acquistare un nuovo televisore o un decoder adatti alla nuova tecnologia. L’agevolazione partirà in forma di bonus switch-off, e sarà concessa per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo.

I 25 milioni per il bonus saranno recuperati dagli introiti previsti per l’asta delle frequenze e saranno distribuiti in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato della Ue.

L'erogazione del contributo…