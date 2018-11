TuttoaPosto Luce: come avere l’assistenza casa gratis

Come avere l’assistenza casa gratis

Un tecnico a tua disposizione per i guasti domestici, tutto l’anno, ogni giorno, e totalmente gratis? Ora è possibile.

Prezzogiusto ha, infatti, selezionato per te TuttoaPosto Luce, un’offerta di fornitura energia che, oltre a un bonus in bolletta di 30 euro ti offre, compresa nel prezzo, l’ Assistenza Casa, un servizio di assistenza per i guasti della tua abitazione.

Sommario

TuttoaPosto Luce, l’offerta

Quali professionisti sono a mia disposizione?

Cosa è incluso nell’assistenza

Come attivare l’ offerta

Sottoscrivendo la nuova offerta TuttoaPosto luce di Iren potrai usufruire di un bonus di 30 euro sulla fornitura di energia elettrica. Nel primo, nel sesto e nel dodicesimo mese di fatturazione, infatti, verranno accreditati in bolletta 10 euro per un totale di 30 euro annui. La tua tariffa corrisponderà all’applicazione di un prezzo fisso e invariabile di 0,0875 €/kwh. Il costo sarà bloccato per 2 anni.

Con l’attivazione della fornitura Iren ti regala la polizza di IMA Italia Assistance S.p.A. di assistenza per guasti domestici. La polizza sarà attiva per tutta la durata dell’offerta e ti garantirà un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni l’ anno.

Con l’assistenza casa avrai a tua disposizione dei tecnici specializzati pronti a intervenire in caso di necessità. Allagamenti, infiltrazioni, guasti al sistema di riscaldamento o del condizionatore? Ci penseranno i tecnici a risolvere il problema per te. E tutto a carico di Iren, compresi i pezzi di ricambio e la manodopera, fino al massimale indicato nel contratto e senza franchigie supplementari.

Ecco tutti i professionisti che saranno a tua disposizione:

Idraulico, termoidraulico e tecnico condizionatori per: allagamento; infiltrazione; mancanza acqua o mancato scarico acque nere; otturazione; guasto tubature fisse; mancanza totale di riscaldamento; malfunzionamento condizionatore.

per: allagamento; infiltrazione; mancanza acqua o mancato scarico acque nere; otturazione; guasto tubature fisse; mancanza totale di riscaldamento; malfunzionamento condizionatore. Fabbro, vetraio, falegname, serramentista/tapparellista per: furto anche tentato; smarrimento o rottura chiavi; guasto serratura o dei serramenti; rottura o guasto sistema di avvolgimento e delle cinghie delle tapparelle.

per: furto anche tentato; smarrimento o rottura chiavi; guasto serratura o dei serramenti; rottura o guasto sistema di avvolgimento e delle cinghie delle tapparelle. Elettricista per: guasti interruttori; prese e impianti interni.

per: guasti interruttori; prese e impianti interni. Sorvegliante in caso di: incendio, esplosione, scoppio danni causati dall’acqua, atti vandalici, furto o tentato furto

In caso di emergenza Iren ti mette a disposizione i suoi tecnici specializzati per 3 interventi annui per tipologia di artigiano, ciascuno con un massimale di 300€.Fabbri/serramentisti, vetrai, tapparellisti, idraulici, termoidraulici, tecnici per i condizionatori e sorveglianti potranno intervenire per 3 volte ciascuno. Significa ben 21 interventi annui compresi.

Avrai inoltre accesso a una rete di tecnici qualificati convenzionati a tariffe agevolate per interventi non coperti dalla polizza.

Cosa posso attivare per il gas?

Se lo desideri, in abbinamento all’offerta TuttoaPosto luce potrai attivare la 10×3 Gas, la fornitura Iren per il gas che ti garantisce un ulteriore bonus di 30€. La ripartizione del bonus gas avverrà con le stesse modalità di quello luce. In questo modo, con l’attivazione dual (luce e gas), avrai non 30 ma 60 euro di sconto in un anno più l’assistenza casa gratuita.

Se desideri attivare l’ offerta che ti permette di avere l’assistenza casa gratuita clicca qui e segui le istruzioni.