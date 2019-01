Luce e Gas: sempre più clienti scelgono il mercato libero

Forniture Luce e Gas: incremento dei clienti sul mercato libero

I dati parlano chiaro: nell’ultimo anno è aumentata la quota dei clienti che hanno scelto il mercato libero per le forniture di energia elettrica e gas naturale.

A dirlo è l’autorità di settore Arera, che evidenzia anche un notevole incremento della concorrenza tra fornitori e un mercato fortemente frammentato.

Mercato tutelato e libero. Cosa è cambiato

Perché questa inversione di tendenza? Le motivazioni sono da ricercarsi in una clientela che intende evitare di subire le variazioni dei prezzi imposte dal mercato tutelato. Secondo Arera, infatti, le tariffe del mercato libero sono decisamente più basse rispetto ai servizi di tutela (in media il 62% nel settore elettrico e il 49% nel settore del gas).

Crescono i fornitori

Con l'incremento dei clienti sono aumentati anche i gruppi societari attivi sul mercato libero, e un conseguente aumento delle offerte tariffarie. Nel settore elettrico i fornitori sono ben 391, +18 rispetto al 2016. Anche nel settore del gas naturale il numero degli operatori attivi sul mercato libero è incrementato ulteriormente: nel 2017 risultano 387, con un aumento di 14 nuovi gruppi in un anno.

Come trovare l'offerta migliore?

Le offerte si sono moltiplicate e i potenziali clienti si trovano a non sapere come muoversi per assicurarsi una tariffa conveniente e adatta alle proprie esigenze.

Una scelta consapevole potrebbe evitare di subire le tariffe scelte da qualcun altro. Per sapere di più sul mercato libero e chiarire tutti i dubbi puoi visitare l'approfondimento Luce e Gas: più clienti nel mercato libero. Come assicurarsi la tariffa migliore?...