Offerte Internet, gli sconti del momento | La fibra con 60 euro di sconto/anno

Internet fibra, gli sconti del momento

Le offerte internet per la linea fissa si alternano a ritmi incessanti, ormai, con l’intento di soddisfare un pubblico sempre più ampio. I vari operatori che offrono servizi di connettività si sfidano a suon di sconti e promozioni che si traducono, spesso, in offerte davvero convenienti per l’utente finale.

Questo mese segnaliamo le offerte TIM che propone uno sconto molto interessante sulle attivazioni fibra. Vediamole insieme:

Offerte fibra TIM

NUOVA TIM CONNECT FIBRA

Solitamente l'offerta è attivabile con un contributo mensile di 35€ ma, solo con attivazione online, diventano 25€ per i primi 6 mesi. Chi aderisce all'offerta avrà, quindi uno sconto totale di 60 euro, e inclusi, tutti i servizi di seguito:

Fibra Ultraveloce fino a 1000 Mega in download e fino a 100 Mega in upload

fino a 1000 Mega in download e fino a 100 Mega in upload TIMVISION , il servizio di TV on demand di TIM che offre un ampio catalogo di serie tv, film e intrattenimento

, il servizio di TV on demand di TIM che offre un ampio catalogo di serie tv, film e intrattenimento Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta

Quota di adesione

Costo di attivazione (in promozione a 0€ al mese)

La durata dell'offerta è di 24 mesi.

NUOVA TIM CONNECT XDSL

L’offerta internet NUOVA TIM CONNECT XDSL si differenzia dalla TIM Connect FIBRA che offre un servizio in tecnologia FTTH, perché propone una connessione internet veloce con la fibra FTTC o FTTE.

L’utilizzo delle varie tecnologie dipende sempre dalla copertura fibra della zona in cui vivi, ma se ti stai interrogando sul significato di tutte queste sigle e sei particolarmente curioso di saperne di più, dai un’occhiata alla nostra infografica.

Solitamente l'offerta è attivabile con un contributo mensile di 30€ ma, solo con attivazione online, diventano 25€ per 12 mesi. Chi aderisce all'offerta avrà, quindi uno sconto totale di 60 euro, e inclusi, tutti i servizi di seguito:

Internet illimitato fino a 200 mega in download e 20 in upload

fino a 200 mega in download e 20 in upload TIMVISION

Quota di adesione

Contributo di attivazione

Offerte ADSL TIM

NUOVA TIM CONNECT ADSL

Chi vivesse in zone non raggiunte dalla fibra non resta però a bocca asciutta. Esiste infatti la possibilità di attivare qui l’offerta TIM Connect ADSL, grazie alla quale, al costo di 35€/mese, i nuovi clienti possono avere:

Internet senza limiti fino a 20 Mega in download e fino a 1 Mega in upload

in download e fino a 1 Mega in upload Servizio TIMVISION

Chiamate senza limiti verso mobili e fissi in tutta Italia

Costo di attivazione e quota di adesione rientrano nel prezzo dell’offerta.