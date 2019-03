Tutto a Posto Luce: come avere l’assistenza casa gratis

L'assistenza casa gratis

Ti piacerebbe avere un tecnico che risolve i piccoli guasti di casa, sempre a tua disposizione?

Ti consigliamo l'offerta TuttoaPosto Luce che, oltre a un bonus di 30 euro sulla tua bolletta ti offre, gratis, l’Assistenza Casa.

Come funziona l’offerta?

Sottoscrivendo TuttoaPosto luce di Iren usufruirai di 30 euro di bonus sulla fornitura. Nel primo, nel sesto e nel dodicesimo mese di fatturazione ti verranno accreditati 10 euro sulla bolletta.

A quanto corrisponde la tariffa? L'offerta sarà bloccata per due anni e verrà applicato un prezzo fisso e invariabile di 0,085 €/kwh. Il costo sarà bloccato per 2 anni.

In più, con l'attivazione di TuttoaPosto luce di Iren, per te assistenza per guasti domestici, che ti garantirà 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, un servizio di pronto intervento.

Quali professionisti sono a mia disposizione?

Ecco tutti i professionisti che saranno a tua disposizione:

Termoidraulico, idraulico, e tecnico condizionatori

Vetraio, fabbro, falegname, serramentista/tapparellista

Elettricista

Sorvegliante

Iren, all'occorrenza, metterà a disposizione il suo personale specializzato per 3 interventi annui, con un massimale di 300€. Tutti i professionisti potranno intervenire per 3 volte ciascuno: ben 21 interventi totali.

Cosa posso attivare per il gas?

Non solo luce: Iren ti permette di attivare anche 10×3 Gas e un ulteriore bonus di 30€.

Le modalità di ripartizione del bonus sono uguali all'offerta di Iren Tutto a posto Luce quello luce. Lo sconto quindi raddoppia: 60 euro di sconto in un anno, compresa l'assistenza casa gratis.

Come attivare l’offerta

Se desideri attivare l’ offerta che ti permette di avere l’assistenza casa gratuita clicca qui e segui le istruzioni.