Ecobonus 2019, scopri nuovi importi e requisiti

Cos'è e come funziona l'Ecobonus 2019

L' Ecobonus 2019 è la proroga della detrazione fiscale già adottata nel 2018 per le spese sostenute per i lavori di risparmio energetico. La conferma definitiva della proroga, che dovrebbe seguire le caratteristiche di quello del 2018, arriverà entro la fine dell' anno, con la prossima Legge di Bilancio 2019.

Chi può usufruire dell'Ecobonus 2019

Possono usufruire dell’Ecobonus 2019 le persone fisiche, professionisti compresi, società di persone e di capitali, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Essere proprietari dell’immobile non è indispensabile. Possono farsi carico dei lavori, infatti, anche coloro che detengono l’immobile in comodato, dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado conviventi con il possessore o detentore.

Il bonus può essere richiesto per edifici di tutte le categorie catastali a patto che non siano ancora in costruzione e che abbiano già un impianto di riscaldamento. Se l’intervento di riqualificazione comprende una demolizione con ricostruzione e ampliamento, l’agevolazione è applicabile soltanto ai lavori effettuati sulla parte di edificio preesistente.

Tipologia di detrazione

La novità più rilevante contenuta nella bozza del decreto è che limiti di spesa saranno calcolati al metro quadro o in base ai kilowatt. Il tetto di spesa da rispettare sarà duplice: quello totale per tutte le spese sostenute e il valore unitario per ciascuna delle spese detraibili.

Le detrazioni fiscali possono variare dal 65 % al 50 % per i privati, a seconda dell’intervento da fare. Per quanto riguarda i lavori condominiali si tratta di agevolazioni dal 70 al 75%.

Per gli interventi condominiali la legge di bilancio 2018 ha previsto detrazioni maggiori quando i lavori sono finalizzati alla riduzione dell'impatto in zone a rischio sismico.

In questo caso, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore. La detrazione diventa dell’85%, quando il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi.

Continua a leggere se vuoi ulteriori informazioni sulla tipologia di spese detraibili e sulle procedure per l'ottenimento del bonus: