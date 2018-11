Nuovo digitale terrestre DVB-T2, il tuo televisore è compatibile?

Sommario

Nuovo Digitale Terrestre e vecchi televisori

Nuovo digitale terrestre: e tu che TV hai? Se vuoi continuare ad usare il tuo televisore anche dopo il 2022 devi verificare che sia compatibile col nuovo Digitale Terrestre. Attenzione alle offerte dei centri commerciali che regalano TV con l’acquisto di un altro elettrodomestico: prima di portarlo a casa è meglio verificare che abbia tutti i requisiti.

Cosa succederà dal 2022

Il nuovo standard di trasmissione DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial 2) sostituirà il DVB-T attualmente in uso. Potrai, quindi, godere dei programmi TV in altissima definizione Ultra-HD e di servizi interattivi.

Il passaggio al DVB-T2 dovrebbe essere in programma in Italia nella seconda metà del 2022 per concludersi in tutta Europa entro la fine dello stesso anno. Rai e Mediaset hanno annunciato che non passeranno alla nuova tecnologia fino a che il Governo non indicherà una data certa.

Il passaggio sarà netto: chi non si adeguerà, quindi, dotandosi di un nuovo TV o un decoder compatibile non potrà più vedere i canali sul Digitale Terrestre, né in chiaro né a pagamento. Chi ha acquistato una TV di recente, ad esempio dopo il 2015, non è detto che debba cambiarla poiché potrebbe essere già adeguata.

Il nuovo standard è retrocompatibile. Chi ha una TV DVB-T2 potrà continuare a guardare le trasmissioni col sistema ancora in vigore, ma non il contrario. Di seguito alcuni dettagli per capire se si è a rischio buio o no.

DVB-T2: dettagli tecnici e vantaggi

L’attuale sistema DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), entrato in funzione in tutte le regioni il 4 luglio 2012, data dello “switch-off” del vecchio sistema analogico, lo abbiamo detto, verrà sostituito dal nuovo standard DVB-T2.

L’adozione del nuovo sistema si è resa necessaria per liberare alcune frequenze, comprese tra i 694 e i 790 Mhz, e lasciare spazio a quelle riservate alla nuova telefonia mobile 5G che sfrutterà la banda a 700 Mhz. Le nuove reti in 5G, infatti, potranno entrare in funzione solo dopo dicembre del 2022.

Assieme al DVB-T2 inizierà l’adozione del Codec Video HEVC (High Efficiency Video Coding) più efficiente e performante dell’attuale MPEG-4. HEVC infatti ha un miglior rapporto di compressione risparmiando sui dati trasmessi, senza pregiudicare la qualità video, garantendo risoluzioni fino a 8192×4320 pixel.

Come scegliere il nuovo televisore

Per avere tutte le informazioni su come scegliere il televisore giusto leggi qui e scopri anche il tool che ti aiuta a capire se il tuo tv color è compatibile con la tecnologia DVB-T2