Colore e innovazione: La Bottega del calzolaio per una passione in punta di piedi

In un piccolo paesino dell’entroterra lucano, Sant’Arcangelo, si fabbricano le scarpe per Francis Ford Coppola. Infatti, nella sua Bottega del calzolaio (in via Isabella Morra), Gianfranco Montano è riuscito a realizzarsi disegnando e creando scarpe maschili (ma non solo) su misura in modo talmente artigianale e originale da attrarre larga clientela con il passaparola, anche su scala internazionale, fino a raggiungere lo star system.

Gianfranco Montano, come nasce la sua passione e come diventa la sua attività?

Lavoravo a Parma in un’azienda farmaceutica, ma non mi sentivo realizzato, desideravo tornare in Basilicata, nel mio Paese, Sant’Arcangelo, così mi sono guardato attorno e mi sono reso conto che nell’area mancava la figura del calzolaio. All’inizio ho frequentato dei corsi, dapprima per imparare a effettuare riparazioni di calzature. Poi, sono entrato in contatto con un prozio di mio padre, lo zio Vincenzo, che insegna ancora oggi al Polimoda, mi ha trasmesso la passione della scarpa su misura. In poco tempo sono stato in grado di creare da zero una scarpa, riportando così in vita una tradizione, aggiungendo dell’innovazione.

Come avviene il processo creativo?

Colore, sperimentazione e innovazione sono le parole di riferimento alla base del percorso. Tutto inizia incontrando il cliente in laboratorio al fine di individuare i suoi gusti e le sue esigenze. Da lì parte l’ideazione su cartoncino del modello con la forma personalizzata e poi il montaggio della scarpa con il pellame, pelle vegetale, vitello, coccodrillo o altre richieste del cliente. Infine la patinatura. Con Francis Ford Coppola entro in contatto per via delle sue origini lucane. Lui apprezza molto in particolare i miei mocassini e le francesine di colore scuro. Ultimamente mi ha scritto questo messaggio: “Dear Gianfranco, the craftsmanship and artistry you put into these beautiful shoes is very clear. Thank you, very best.”, ovvero: “Caro Gianfranco, l’artigianalità e l’abilità artistica con cui realizzi queste bellissime scarpe è evidente. Grazie, ti auguro il meglio”.

Quali sono i progetti in corso con T3 Innovation?

Ho manifestato ai ragazzi l’esigenza di tutelare il mio marchio a livello comunitario e sul territorio dei Paesi asiatici e oceanici in riferimento ai quali ho appena stipulato un accordo con una società che opera sui mercati internazionali per la commercializzazione delle calzature realizzate su misura. Al fine di verificare l’esistenza di eventuali privative inerenti marchi simili registrati nei Paesi indicati e con riferimento alle classi di pertinenza identificate, T3 innovation ha effettuato un'utile analisi di anteriorità del marchio denominativo e figurativo aziendale, attraverso un’indagine su banche dati marchi specialistiche. Sulla base delle risultanze emerse, l’azienda disporrà di informazioni utili a supporto di decisioni strategiche per la tutela del brand aziendale.

Gallery