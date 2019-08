Cosa sono le Kets e perchè sono tecnologie così importanti per la crescita e l'occupazione

Il futuro dell’innovazione passa anche attraverso le KETs. Di cosa si tratta? Le crisi economiche degli anni passati hanno messo in luce la necessità di sviluppare nuovi sistemi e processi di reazione ai repentini cambiamenti e alle difficoltà dei mercati globali. A livello europeo sono state avviate delle azioni di orientamento degli investimenti utili all'adozione di specifiche tecnologie capaci di aumentare la competitività e lo sviluppo economico del vecchio continente.

In particolare, nel 2009, la Commissione europea ha definito le KETs (Key Enabling Technologies), come quelle tecnologie capaci di migliorare e innovare i processi, e al contempo aumentare il valore commerciale dei prodotti in ogni comparto industriale, producendo, nel prossimo futuro, un vantaggio competitivo sistemico sia sul fronte della ricerca scientifica che su quello industriale e occupazionale. Fotonica, materiali avanzati, biotecnologie, microelettronica, nanoelettronica, nanotecnologie, sistemi di fabbricazione avanzati, sono queste le KETs o Tecnologie Abilitanti che guideranno lo sviluppo economico europeo focalizzando l’attenzione su una competizione basata sulla ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico, sulla qualificazione del capitale umano e sul miglioramento delle condizioni di vita.

Ad oggi l’Europa ha un notevole vantaggio competitivo nello sviluppo scientifico delle Kets, ma resta debole nel trasferimento e sfruttamento dei risultati della ricerca, ne sono esempio le invenzioni e i brevetti europei che trovano un forte sfruttamento economico prevalentemente in paesi extraeuropei. A tal riguardo, tramite il programma Horizon 2020 (e il prossimo Horizon Europe), lo strumento finanziario dell’Unione Europea dedicato alla ricerca e all’innovazione, si intende stimolare e supportare le produzione industriale tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti, attraverso un approccio multidisciplinare e trasversale in grado di favorire il passaggio dalla ricerca alla scala industriale.

Un ultimo aspetto interessante è relativo alla connessione delle Kets agli ambiti della S3 Basilicata: nell’ambito della Bioeconomia, ad esempio, risultano certamente impattanti le nanotecnologie per la loro capacità di controllare processi e prodotti con biosensori innovativi, o ancora le biotecnologie per il loro importante contributo al miglioramento della produzione e certificazione dei prodotti agricoli.

In tale interessante scenario, T3 Innovation si pone come soggetto in grado di favorire il necessario ponte tra la conoscenza e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca. Per approfondire tali tematiche è possibile contattare gli Innovation Advisor della struttura QUI.