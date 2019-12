Dalla lavorazione artigianale al marketing strategico: lo sviluppo dell'azienda Co.ar.met

L’azienda Co.ar.met​ nasce da una consolidata esperienza nel settore della costruzione di strutture pesanti e medio pesanti in acciaio, attività che, nel corso degli anni, l’ha resa una ​realtà di riferimento in Basilicata. Il core business aziendale spazia dalla carpenteria pesante e medio pesante per le medie e grandi aziende, alla carpenteria medio pesante e leggera per privati e piccole aziende, fino alla costruzione di fabbricati industriali e civili, centine per gallerie autostradali e cunicoli per acquedotti e fognature​.

Il plusvalore dell’azienda è il servizio personalizzato di progettazione, realizzazione e posa in opera di lavorazioni artigianali ad alto contenuto innovativo. Abbiamo intervistato Elena Bertoni, Direttore Amministrativo e Responsabile Marketing Co.ar.met, e Giuseppe Agrelli, titolare dell’azienda, che ci hanno raccontato la storia della loro azienda, le ambizioni e i programmi per il futuro.



Giuseppe, come nasce Co.ar.met​ e quali sono i suoi tratti distintivi?

Co.ar.met nasce negli anni Sessanta a Lauria, come azienda specializzata nella realizzazione di curvature metalliche di lavorazione artigianale destinate a gallerie, ferrovie e acquedotti. Con il passare degli anni ha maturato una grande esperienza nel settore e integrato nuove tecniche di produzione e macchinari specializzati.

Dieci anni fa, dopo un anno trascorso a lavorare nell’azienda come dipendente, l’ho rilevata per dar vita ad un progetto tutto mio. Lo sforzo è stato quello di intraprendere un percorso di innovazione mantenendo integre le peculiarità dell’azienda, come le lavorazioni artigianali e l’impiego di metodologie e macchinari tradizionali che garantiscono una qualità di produzione senza eguali, impossibile da ottenere con tecnologie di tipo industriale. I nostri punti di forza sono proprio l’elevata qualità delle lavorazioni e la capacità di customizzare i prodotti sulla base delle diverse esigenze del cliente.

Al tempo stesso ci sono stati dei rinnovamenti: abbiamo cambiato l’organizzazione interna, ampliato il raggio di mercato che prima era focalizzato esclusivamente al B2B, aprendoci anche al B2C, accogliendo prima le richieste di soggetti terzi e poi di clienti privati. Questo cambio di rotta ci ha consentito di aprirci al territorio regionale, effettuando inoltre azioni di marketing strategico sia in Basilicata che su scala nazionale. Infine abbiamo creato una nuova linea di design dedicata all’oggettistica per l’arredamento di cui abbiamo già depositato il marchio.

Elena, in che modo T3 Innovation vi ha supportato nel vostro processo di innovazione?

Il contributo di T3 Innovation è stato fondamentale per questo progetto: i consulenti ci hanno supportato nello studio di anteriorità e nella valutazione dei costi di registrazione del marchio, trasmettendoci tutto il valore e l’importanza di intraprendere un percorso di tutela della proprietà industriale. Inoltre siamo sempre aperti a creare nuove sinergie e partnership, in quest’ottica il supporto di T3 Innovation potrebbe rivelarsi molto utile per una prospettiva futura di crescita del nostro mercato.

Quali sono i vostri obiettivi per il futuro?

Innanzitutto quello di espandere il nostro mercato e rivolgere lo sguardo oltre i confini regionali, abbiamo già un portfolio di contatti dislocati su nord e centro Italia, stiamo valutando di aprire eventualmente anche un’ulteriore sede. Inoltre abbiamo già creato dei prototipi della nuova linea di design e non vediamo l’ora che la procedura di tutela del marchio venga completata per prevedere un’azione di lancio sul mercato.